|
В Литве в фуре с белорусскими номерами таможенники нашли контрабандные сигареты на 2 млн евро
29.08.2018 21:17 — Новости Общества | Tut.by
Фуру с белорусскими номерами остановила для проверки мобильная бригада сотрудников литовской таможни. Вместо значившихся по документам поддонов, в ней находились контрабандные сигареты. Подробности
Машину остановили на дороге Каунас — Сувалки. По документам, грузовик вез в Германию деревянные поддоны. Однако вместо них в кузове таможенники обнаружили крупную партию сигарет с белорусскими акцизными марками. Всего в количестве 11 млн 650 тыс. штук.
Стоимость контрабандного груза составила более 1 млн 800 тыс. евро.
Водитель фуры задержан и помещен под арест.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Машину остановили на дороге Каунас - Сувалки. По документам, грузовик вез в Германию деревянные поддоны.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)