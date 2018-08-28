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В Литве в фуре с белорусскими номерами таможенники нашли контрабандные сигареты на 2 млн евро

29.08.2018 21:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Фуру с белорусскими номерами остановила для проверки мобильная бригада сотрудников литовской таможни. Вместо значившихся по документам поддонов, в ней находились контрабандные сигареты. Подробности сообщает портал euroby.info.


Фото:euroby.info

Машину остановили на дороге Каунас — Сувалки. По документам, грузовик вез в Германию деревянные поддоны. Однако вместо них в кузове таможенники обнаружили крупную партию сигарет с белорусскими акцизными марками. Всего в количестве 11 млн 650 тыс. штук.

Стоимость контрабандного груза составила более 1 млн 800 тыс. евро.

Водитель фуры задержан и помещен под арест.

 
 
Ссылка на источник 66
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Машину остановили на дороге Каунас - Сувалки. По документам, грузовик вез в Германию деревянные поддоны.
 
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