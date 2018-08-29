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В Гродно директор комбината школьного питания обвиняется в получении взяток и хищениях

29.08.2018 18:46 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 29 августа. Управление Следственного комитета по Гродненской области расследует уголовное дело в отношении директора гродненского городского коммунального унитарного предприятия "Комбинат школьного питания Ленинского района г. Гродно", обвиняемой в получении взяток, в т. ч. повторно (чч. 1 и 2 ст. 430 УК), а также в хищениях путем злоупотребления служебными полномочиями, в т. ч. совершенных повторно (чч.1 и 2 ст. 210 УК).

Как сообщил официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич, пресечению преступной деятельности руководителя предшествовала эффективная совместная оперативная работа правоохранительных органов Гродненской области, которые 4 июня 2018 года задержали директора с поличным на рабочем месте — при получении взяток в размере около 500 рублей. Деньги принимались руководителем от заведующих производством нескольких средних школ Ленинского района Гродно за непроведение внеплановых проверок производственной деятельности и невыявление нарушений со стороны работников столовых.

В ходе выяснения обстоятельств следователи и оперативные сотрудники правоохранительных органов установили и задокументировали ряд аналогичных фактов получения взяток от заведующих производством учреждений общего среднего образования Ленинского района областного центра. За бездействие со стороны руководителя последние фактически ежемесячно передавали от 50 до 150 рублей.

Кроме того, по информации УСК, выявлены иные факты преступных действий со стороны директора комбината школьного питания. Злоупотребляя служебными полномочиями, она систематически давала указания главному бухгалтеру о выдаче материальной помощи подчиненным работникам. При этом последние получали только половину денег, а вторая половина присваивалась руководителем.

В одном производстве соединены около 30 уголовных дел, возбужденных в отношении должностного лица. Общий размер неосновательного обогащения превысил 8 тыс. рублей.

Руководитель заключена под стражу. В целях обеспечения возмещения ею причиненного ущерба и имущественных взысканий наложен арест на имущество.

Следователи и оперативные сотрудники проверяют обвиняемую на причастность к возможному совершению иных коррупционных преступлений. Кроме того, в рамках уголовного дела будет дана правовая оценка действиям работников учреждений общего среднего образования Ленинского района Гродно, граждан, дававших взятки, а также совершавших правонарушения в ходе производственной деятельности.
Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Минск, 29 августа. Управление Следственного комитета по Гродненской области расследует уголовное дело в отношении директора гродненского городского...
 
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