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Объяснения Минздрава, "балльные" споры о ПДД и откровения секс-работницы - все за вчера

30.08.2018 07:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

Так, вставайте с кровати — и айда худеть! Нет больше оправданий: даже блогер Блищ (вы его знаете?) похудел почти на 30 кг, значит, нам с вами сам бог велел! И, заметьте, даже никаких тренажерок — мечта да и только. Думаете, у вас не такой обмен веществ? Ха-ха-ха: говорят, мы мало правды знаем об этом самом «волшебном» метаболизме! Узнаем же из новостей вчерашнего дня — и не только об этом.

ВАЖНОЕ

В Минздраве рассказали, почему белорусских детей прививали не зарегистрированной в стране корейской вакциной: ее, оказывается, ввезли в Беларусь «с целью предупреждения развития чрезвычайной ситуации, возникновения вспышек жизнеугрожающих инфекционных заболеваний и в связи с необходимостью обеспечения национального календаря профилактических прививок». И использовать ее, говорят, по закону можно было. Причина же смерти ребенка в Ганцевичском районе, по мнению медиков, с регистрацией препарата или ее отсутствием никак не связана — и вот в чем она может быть. Но вдруг всплыла еще одна история: в Минске ребенок тоже умер после вакцинации — и тоже «Эупентой». В судмедэкспертизе специалисты пришли к выводу, что вакцинация никак не связана с трагедией в семье, а ребенок умер от синдрома внезапной смерти грудных детей. Но родители просят СК провести проверку.


Депутаты, гаишники и дорожники вчера обсудили возможное начисление баллов за нарушение ПДД. Дискуссия была горячей — не все считают, что в нынешних условиях эта инициатива разумна.

Помните, мы как-то рассказывали, что белорусам обещают рост пенсий и зарплат бюджетников? Прикинули, какими будут выплаты при оптимистичном сценарии — если все прогнозы правительства будут выполнены. А пока же каждый пятый белорус, по официальной статистике, ежемесячно располагает суммой меньше 300 рублей. Но есть, конечно, люди и побогаче.

А вот — смотри, бизнес! — какой прекрасный кейс: крупный производитель алкоголя в Верховном суде отбился от претензий КГК на 4,55 млн рублей. Рассказываем, как у него это вышло.

Новости спорта. БАТЭ вчера провел ответный матч против ПСВ в квалификации Лиги чемпионов — и что вы думаете, проиграли! Так что мы снова без Лиги чемпионов (а брестское «Динамо», возможно, снова без Марадоны). Так, а что у нас на кортах US Open? Вчера Вера Лапко и Виктория Азаренко провели матчи 2-го круга одиночного разряда — и дальше прошла только одна из них.

ПОПУЛЯРНОЕ

Наша очередная героиня — бывшая секс-работница. Да, это именно ей бабушки на лавочках часто выписывают вслед емкую характеристику: «Проститутка». Этим словом Даша называлась 5 лет. «Наркоманкой» — 15. Сегодня, впервые за долгое время, она просто Даша, которая знакомится с собой и своей новой жизнью. Говорили с ней о клиентах, милиции и ее ВИЧ-статусе. Рассказывает, что, как завязала с наркотиками и секс-работой, с клиентами общаться перестала. Но признается (и кажется, по-женски ей это льстит): мужчины по ней скучают. «Бывает, приезжаю на Каменную Горку, раздаю девочкам листовки (информационные раздатки с указанием телефонов юридической, психологической и медицинской помощи. — Прим. редакции) — и тут останавливается машина: «Ой, Дашка!». И когда я говорю «нет», начинают уговаривать: «Даш, да с кем тут ехать, кроме тебя?».


Смотрите, как не повезло человеку: хотел изменить свою жизнь, заняться своим делом, работать на себя — и купил 543-метровое здание брошенной школы в деревне, чтобы использовать под «личное подсобное хозяйство». За одну базовую. А по итогу был вынужден здание отдать и отбиваться от обязательства выплатить райисполкому почти 15 тысяч. «Ввели меня в заблуждение, обескровили затратами на штрафы, адвоката, а теперь выжимают в суде» — так оценивает он историю своей покупки. Все подробности — здесь.

А мы продолжаем следить за делом погибшего солдата Коржича. Вчера в суде допросили сержанта, нашедшего его тело в подвале. И там, похоже, что-то странное: «Меня насторожило, что тело Коржича нашел Заяц. Спонтанно в подвал не зайдешь, сам я туда никогда не спускался. Инвентарь можно было взять сразу, Заяц говорил, что искал веник, а веники стояли вверху», — рассказывал один из свидетелей.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Вот вам история о том, как Дрогичинский район засадили малиной — и она несколько лет кормила людей. Сельчане вкалывали и ликовали, когда ягоду принимали по 7 рублей за кило, смирились, когда брали по 4,5, терпели, когда цена упала до трех. При сегодняшней цене около 1,5 рубля за кило они обижаются, злятся, иногда чертыхаются — но все равно несут заполненные корзинки перекупщикам. Клянутся, что вот сейчас-то точно пустят малинник «под косу», но возвращаются на свои огороды — и вкалывают точно так же, как в те сытые времена, когда за килограмм давали по 7 рублей.


А вот житель Витебска Юзеф Колосенок — накануне он прославился на всю страну: 73-летний мужчина задержал вора, который залез к нему в дом, и держал его связанным, пока не приехала милиция. «Связать мне помог сусед. В одиночку я яго толькі вырубіў: когда он сидел возле холодильника, я не даў яму опомниться. Потом вытащил за каршэнь яго на улицу. Руку одну заломал, посадил на лаўку. Той стаў вырываться. Я яшчэ дабавіў». Прямо Шварценеггер в лучшие годы!

Смотрите, какая забавная история: колясочник из Лиды Саша Авдевич долго просил банк установить пандус. Потом взял в этом банке рассрочку, установил сам — и подарил пандус банку. Что же сделал банк?

Как вы думаете, можно ли попасть под «уголовку» за просмотр сериалов в интернете, нелицензионный софт на рабочем компьютере и скачанную книгу? Эксперт уверяет: конечно, можно. Что нужно знать, чтобы не нарушить закон — рассказываем здесь.

А Майклу Джексону вчера исполнилось бы 60. Решили вспомнить важные факты биографии музыканта, по которому сходили и продолжают сходить с ума миллионы людей по всему миру.

Ой, кстати. Если вы тоже хотите изменить мир, то знайте: конкурс социальных проектов Social Weekend снова принимает заявки с крутыми идеями. Лучшие из них получат финансовую поддержку в сумме на более чем 50 тысяч рублей. Дерзайте!

А наша очередная «Экономика на пальцах» будет посвящена визитуАлександра Лукашенко в Сочи, где он встретился с Путиным. Итоги этой встречи подвел сам Александр Григорьевич в эфире «Беларусь 1» — и мы узнали кое-что новое про нефтяные вопросы, а также про страхи президента. Сегодня в 15.25 попробуем разобраться во всем сказанном — подключайтесь, будет интересно.

Все новости среды, 29 августа

Кстати. Послезавтра-то уже осень. Изменятся погода, настроение — и не только: вот здесь — топ сентябрьских изменений для наших с вами кошельков. Изучите обязательно!

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Теги: Новости, Витебск
 
 
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Доброе утро! Так, вставайте с кровати - и айда худеть! Нет больше оправданий: даже блогер Блищ (вы его знаете?) похудел почти на 30 кг, значит, нам с вами сам бог велел!
 
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