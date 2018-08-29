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В Белоозерске появится новый камень счастья
30.08.2018 07:49 — Новости Общества | Tut.by
В Белоозерске Березовского района появится новая достопримечательность — камень счастья. Так назовут полутораметровый валун, который будет установлен ко Дню города,
Подробности этого события организаторы держат в секрете. Сейчас специалисты превращают камень в арт-объект. На нем появятся отпечатки ладоней ребенка и взрослого человека, к которым смогут прикладывать руки жители и гости Белоозерска — чтобы загадать желание.
Праздник по случаю Дня города состоится 30 сентября. В этом году Белоозерск отмечает свое 60-летие. Официальный старт торжеству даст парадное шествие колонн трудовых коллективов. На концертных площадках будут выступать коллективы художественной самодеятельности. В городском парке пройдут спортивные мероприятия.
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На нем появятся отпечатки ладоней ребенка и взрослого человека, к которым смогут прикладываться жители и гости Белоозерска - чтобы загадать желание.
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