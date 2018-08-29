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Могилев может стать первым городом в пилотном проекте ЮНИСЕФ по детскому бюджетированию
30.08.2018 09:01 — Новости Общества | Tut.by
В Могилеве может появиться областной центр по инклюзивному образованию. Возможно, даже в 2018 году, пишет
Представитель ЮНИСЕФ в Беларуси доктор Рашед Мустафа Сарвар рассказал, что на днях на встрече в Министерстве финансов республики представители ЮНИСЕФ предложили проект по бюджетированию для детей.
— Когда местная власть составляет бюджет, необходимо уделять особое внимание детскому вопросу, — объяснил Рашед Мустафа Сарвар.
И добавил, что пока это новая инициатива, которая постепенно будет развиваться. Вполне вероятно, что условия этого проекта будут соответствовать возможностям Могилева и наш город станет первым участником нового проекта.
— Мы верим, что дети не должны сидеть дома и получать там базовое образование. Они должны получить то, что могут. Мы не ждем от всех детей того, что все они станут врачами или инженерами. Каждому дано что-то свое. И каждый сможет найти свое призвание. И я надеюсь, что с вами будем работать в этом направлении", — поделился Рашед Мустафа Сарвар.
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Возможно, в городе появится областной центр по инклюзивному образованию.
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