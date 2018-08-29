Могилев может стать первым городом в пилотном проекте ЮНИСЕФ по детскому бюджетированию

В Могилеве может появиться областной центр по инклюзивному образованию. Возможно, даже в 2018 году, пишет mycity.by . Идею обсудило руководство города вместе с представителем Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси. Могилев может также стать первым городом в пилотном проекте ЮНИСЕФ по детскому бюджетированию.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Инклюзивное образование — это совместное воспитание, обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и без них.

Представитель ЮНИСЕФ в Беларуси доктор Рашед Мустафа Сарвар рассказал, что на днях на встрече в Министерстве финансов республики представители ЮНИСЕФ предложили проект по бюджетированию для детей.

— Когда местная власть составляет бюджет, необходимо уделять особое внимание детскому вопросу, — объяснил Рашед Мустафа Сарвар.

И добавил, что пока это новая инициатива, которая постепенно будет развиваться. Вполне вероятно, что условия этого проекта будут соответствовать возможностям Могилева и наш город станет первым участником нового проекта.

— Мы верим, что дети не должны сидеть дома и получать там базовое образование. Они должны получить то, что могут. Мы не ждем от всех детей того, что все они станут врачами или инженерами. Каждому дано что-то свое. И каждый сможет найти свое призвание. И я надеюсь, что с вами будем работать в этом направлении", — поделился Рашед Мустафа Сарвар.

Могилев с 2013 года является участником мировой глобальной инициативы «Город — дружественный детям». Участие в ней означает постоянное стремление заботиться о детях. У города-участника инициативы появляется программа, которая должна сделать его более доброжелательным к детям во всех аспектах, касающихся управления, инфраструктуры и услуг. Обязательное условие: дети и молодежь должны принимать участие в принятии решений, которые касаются их интересов. В Беларуси к инициативе присоединились 26 городов. В Могилевской области это Могилев, Горки, Костюковичи, Шклов.