"Откладываю половину заработка". Белорусы - о том, зачем сами копят на пенсию

На одну пенсию в старости особо не разгуляешься. Однако есть способы заранее обеспечить себя в преклонном возрасте. Кто-то кладет деньги под матрас, кто-то — покупает недвижимость, кто-то — выбирает пенсионные программы . Вместе со страховой компанией «ПриорЛайф» мы узнали, как и почему минчане начинают собирать деньги на пенсию заранее.

«В Америке копят на старость с раннего возраста»



Алексей Мешков, инженер-программист, 33 года.

— После окончания университета я деньгами особо не располагал. Тогда не задумывался даже о ближайшем будущем, а тем более о пенсии. Моя мама первой заинтересовалась темой пенсионных накоплений. В 2012 году она пригласила меня на семинар, посвященный этой теме. Там рассказали, какие бывают виды пенсионного обеспечения и как работает пенсионная система в Беларуси. Стало очевидно: государство не способно обеспечить меня в старости. Это не камень в огород правительства, а объективный факт.

Стал глубже изучать эту тему. Cначала столкнулся с чужим мнением о том, что пенсионное страхование ― инвестирование для ленивых, потому что по сравнению с вложением в стартапы и криптовалюту процент доходов невысокий. К тому же, у людей, особенно после советского опыта, много недоверия к программам страхования. Однако, на мой взгляд, риски везде одинаковые. В любом случае это лучше, чем откладывать деньги в тумбочку. Даже с психологической точки зрения: если я могу легко дотянуться до своих накоплений, возникнет соблазн их потратить.



Сперва начинал откладывать по 25 долларов в месяц. Сейчас довел накопления до 25% от зарплаты. Конечно, иногда приходится в чем-то себе отказывать. Например, задумываюсь над покупкой автомобиля, но дорогую марку из салона я позволить себе не могу, выберу что-то попроще. Да, хорошо жить сегодняшним днем, однако стоит задумываться о будущем хотя бы в среднесрочной перспективе.

Я бы хотел попробовать и другие способы пенсионного накопления. Слышал о вкладах в недвижимость и драгоценные металлы. Но для этого нужно быть очень состоятельным человеком.



Думаю, чем раньше ты задумываешься о пенсии, тем лучше. Я бы даже ввел в школе специальную дисциплину по финансовой культуре и, в частности, самостоятельному накоплению на пенсию. У меня есть друзья, которые выросли в Америке. Там люди копят себе на старость с раннего возраста и даже не представляют, что может быть по-другому. Формирование такой культуры принесет пользу всей стране в целом.

Мои родители, которые уже вышли на пенсию, активно продолжают работать. Иначе жить нереально. На заслуженном отдыхе я хочу, как говорят англичане, отойти от дел: поддерживать достаточный уровень благосостояния без необходимости работать каждый день. Мне нравится профессия педагога. Возможно, благодаря дополнительным пенсионным накоплениям я смогу заниматься тем, что доставляет удовольствие.

«Вклад на будущее — это как подушка безопасности»



Кристина Врещ, пиццамейкер, 37 лет.

— Меня можно назвать обычной белоруской: муж, двое детей и шесть кошек ― ничего лишнего (смеется. — Прим. TUT.BY). Сейчас мне интересна работа повара. Я работаю пиццамейкером сразу в двух заведениях Минска. Но скоро снова планирую поменять сферу деятельности: присматриваюсь к профессии таргетолога ― настройщика интернет-рекламы. Я много работаю и, чего скрывать, люблю деньги. Не сказать, что моя теперешняя работа очень прибыльная. Но считаю, если жить по средствам и думать головой, то на все необходимое хватит.

Так получилось, что я могу организовать себя в чем угодно, но только не в накоплении средств: сколько бы я ни зарабатывала, деньги уходят. Однажды прочитала, что во многих развитых странах люди, чтобы не тратить сразу все, покупают акции. Тогда я пришла за консультацией в банк. Там мне объяснили: за предприятием, акции которого приобретаешь, надо будет постоянно следить. Сегодня компания на пике своей финансовой деятельности, а завтра она ― банкрот.



После этого я решила воспользоваться программой страхования пенсий. Я заключила договор со страховой компанией «Приорлайф» под 6% годовых и сейчас отдаю 50 долларов в месяц.

Программа предполагает, что по достижении пенсионного возраста на моем счету накопится 12 000 долларов, а с учетом процентов ― чуть больше 26 000, то есть после выхода на пенсию я еще пять лет смогу получать около 440 долларов каждый месяц. При этом договор можно в любой момент закрыть. Другие способы накопления я пробовать не планирую. Как мне кажется, я ничем не рискую.

Жизнь быстро меняется. Сложно сказать, где я буду на пенсии и на что буду тратить. К тому же, у меня такой темперамент, что я уверена: в старости буду продолжать работать. Но я на будущее все равно откладываю: это как моя подушка безопасности.

«Не хочу, чтобы с выходом на пенсию пришлось себя в чем-то ограничивать»



Иван Таборовец, директор по информационным технологиям, 35 лет.

— О дополнительных накоплениях на пенсию я впервые задумался в 2012—2013 годах. В это время у нас в семье родился второй ребенок. Событие совпало с размещением акций компании EPAM Systems, где я работаю, на Нью-Йоркской фондовой бирже. Это повлияло на мою премию, и вот — внезапно у меня оказалось денег больше, чем я рассчитывал. Тогда я решил вложить куда-нибудь деньги для будущего дохода и открыл для себя программу доверительного управления финансовыми средствами. Грубо говоря, ты приходишь в банк, договариваешься о «стратегии» твоих вложений (рентабельность, риски и так далее) и специалист подбирает для тебя варианты инвестиций. Мне назначили персонального консультанта, и мы вместе сформировали «портфель» позиций, в которые можно сделать вложения. Среди них, например, были фармакологические компании.





Также у меня есть средства, которые лежат на депозитах. Эта часть сбережений ― просто резервная. Я бы хотел подобрать еще какой-нибудь объект инвестирования, сейчас читаю про зарубежную недвижимость, но пока не уверен, насколько это для меня привлекательно. Я плохо понимаю рынок жилья в Минске и кроме того, мне кажется, большой прибыли на нем не получить, поэтому вряд ли буду покупать пять квартир, чтобы потом иметь с них прибыль. Когда не разбираешься в теме до конца, это все равно что гадать по облакам или полету птиц.

На накопления у меня уходит примерно половина заработка, включая премии и доход от инвестиций. Я откладываю деньги без существенного ущерба для качества жизни. То есть, это не мешает нам время от времени поужинать в хорошем ресторане, или слетать на выходные в какое-нибудь интересное место. Но у нас нет по-настоящему дорогих потребностей или привычек.



Мои родители уже вышли на пенсию, и им явно не хватает денег, выплачиваемых государством. Если бы у моего отца не было никаких сбережений и он не продолжал работать, качество их жизни резко упало бы. Не хочется, чтобы на пенсии нам пришлось ограничивать себя в привычных вещах.

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