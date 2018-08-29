Аскаридоз: меры профилактики

Многие люди сейчас даже не имеют понятия о том, что такое аскаридоз. Данный недуг является очень опасным, так как поражает одновременно и взрослых людей и маленьких детей.

Аскаридоз– распространённое нематодное глистное заболевание, которое вызывается человеческой аскаридой. Личинки её могут свободно мигрировать по всему организму, поражая органы и системы. Развитие же их происходит в кишечнике.Аскаридоз является очень распространённым недугом (в среднем от 60 до 85 случаев на 100 тысяч жителей). Чаще всего им болеют маленькие дети – около 65% в общей структуре. Аскаридоз у детей появляется очень просто. Заражение может произойти через песок или землю во время игры в песочнице, так как малыши часто берут немытые руки в рот. Аскаридами также заражаются и взрослые – около 35% в общей структуре.Причины аскаридоза известны практически всем, только не все знают, как именно проходит процесс заражения человека. Эта информация крайне необходима, чтобы защитить себя от проникновения в организм этих глистов. Возбудителем аскаридоза — круглый червь аскарида, относящийся к нематодам. Он паразитирует в тонком кишечнике человека. Внешне они очень схожи с дождевыми червями. От последних их отличает только цвет – их окраска бело-жёлтая. Единственный источник инфекции – это заражённый аскаридами человек. Механизм их передачи – фекально-оральный (через рот). Стоит также отметить, что больной человек, в некотором роде, не представляет опасности для окружающих, так как яйца, которые он будет выделять вместе с калом, должны ещё полностью созреть в почве. Срок их созревания – от 10 до 40 дней. Человек заражается аскаридозом в тот момент, когда заглатывает зрелые яйца аскарид. Они локализуются в тонком кишечнике, где из яиц выходят личинки. Они легко проходят сквозь оболочку кишечника и проникают в сосуды. С током крови личинки перемещаются по организму – сначала в печень, потом в правое предсердие и в лёгкие. В лёгких личинки внедряются в альвеолы и поднимаются к глотке по трахеобронхиальному дереву. Человек снова их проглатывает, и они попадают в тонкий кишечник. Именно в нём личинки вырастают и становятся взрослыми глистами. Эта фаза в медицине именуется миграционной. Её длительность составляет от 10 до 12 дней. Полностью аскариды созревают в организме за 8 недель. Срок жизни глиста – 12–18 месяцев.

Профилактика аскаридоза включает в себя следующие мероприятия:

— строго соблюдать правила гигиены. Это актуально, так как заболевание передаётся фекально-оральным путём. Следует мыть руки чаще, употреблять только мытые фрукты и овощи;

— нельзя грызть ногти или облизывать пальцы;

— отказаться от употребления сырой воды;

— следить за тем, чтобы во дворах не было фекалий животных и людей. Необходимо регулярно чистить детские площадки.

Профилактика аскаридоза в наше время особенно актуальна, так как заболевание очень распространено – яйца в почве могут жить очень долгое время, поэтому заразиться может каждый человек.

Октябрьский районный центр гигиены и эпидемиологии