ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гродно осудили женщину, которая побила разделочной доской своих детей и двухлетнюю внучку

30.08.2018 10:30 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Гродно осудили женщину, которая избила разделочной доской своих детей и двухлетнюю внучку. Суд приговорил бабушку к 200 часам общественных работ, сообщает телеканал «Гродно Плюс».


Женщина проживает вместе с дочерью, сыном и внучкой в двухкомнатном блоке в общежитии в Гродно.

В один из дней она поссорилась со своими детьми. Женщина ударила сына и дочь разделочной доской, задело и внучку. Девочка получила ушиб головы, травму квалифицировали как «легкий вред здоровью». Бабушка получила повестку в суд. Заседание сделали выездным.

— Данное дело было решено рассматривать в выездном судебном заседании для освещения ситуации конфликтов, происходящих в семьях, в связи с тем, что в настоящее время очень часто они происходят на бытовой почве между супругами, детьми, родителями и в ходе данных конфликтов могут произойти такие вот тяжкие последствия, — рассказал помощник прокурора города Гродно Иосиф Сенкевич.

Решение суда — 200 часов общественных работ.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродно осудили женщину, которая избила разделочной доской свих детей и внучку. Суд приговорил бабушку к 200 часам общественных работ.
 
Новости дня
Новости общества
 
Более 260 детей Гомельской области получат канцтовары от БРСМ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.08.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Чырвоны прамень
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Прамень
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика