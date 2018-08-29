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В Гродно осудили женщину, которая побила разделочной доской своих детей и двухлетнюю внучку
30.08.2018 10:30 — Новости Общества | Tut.by
В Гродно осудили женщину, которая избила разделочной доской своих детей и двухлетнюю внучку. Суд приговорил бабушку к 200 часам общественных работ,
Женщина проживает вместе с дочерью, сыном и внучкой в двухкомнатном блоке в общежитии в Гродно.
В один из дней она поссорилась со своими детьми. Женщина ударила сына и дочь разделочной доской, задело и внучку. Девочка получила ушиб головы, травму квалифицировали как «легкий вред здоровью». Бабушка получила повестку в суд. Заседание сделали выездным.
— Данное дело было решено рассматривать в выездном судебном заседании для освещения ситуации конфликтов, происходящих в семьях, в связи с тем, что в настоящее время очень часто они происходят на бытовой почве между супругами, детьми, родителями и в ходе данных конфликтов могут произойти такие вот тяжкие последствия, — рассказал помощник прокурора города Гродно Иосиф Сенкевич.
Решение суда — 200 часов общественных работ.
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В Гродно осудили женщину, которая избила разделочной доской свих детей и внучку. Суд приговорил бабушку к 200 часам общественных работ.
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