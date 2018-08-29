В Кировском районе материальную помощь к школе получили 237 семей, воспитывающих троих и более детей





В Кировском районе материальную помощь к школе получили237 семей, воспитывающих троих и более детей. Об этом сообщили в Кировском районном Центре социального обслуживания населения.

Выплаты предусмотрены Государственной программой «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016 — 2020 годы. Согласно программе, единовременная материальная помощь оказывается семьям, воспитывающим троих и более детей, на каждого учащегося, обучающегося в учреждениях общего среднего и специального образования (на уровне общего среднего образования).

По состоянию на 31 августа материальную помощь получили 237 семей на общую сумму 27648,00 рублей. Размер материальной помощи составляет до 30 процентов бюджета прожиточного минимума, действующего на 1 августа календарного года (сейчас БПМ составляет 213,67 рублей). Размер выплаты на каждого учащегося составил 64,00 рубля.