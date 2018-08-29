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Более 260 детей Гомельской области получат канцтовары от БРСМ
30.08.2018 — Новости Общества | Петрыкаускiя навiны
29 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 260 детей Гомельской области получат канцтовары от БРСМ во время регионального этапа республиканской благотворительной акции «В школу с добрым сердцем», сообщил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь областного комитета БРСМ Игорь Завалей.
Стартовавшая в начале августа акция объединила сотни неравнодушных людей. «На данный момент уже собрано свыше 60 портфелей для первоклассников, а также спортивные и канцелярские принадлежности более чем для 200 ребят. Присоединиться к благотворительному марафону можно до 15 сентября», — сказал Игорь Завалей.
Первые портфели, укомплектованные во время акции, вручат первоклассникам 30 августа в Ветке. На мероприятии соберутся 15 семей, которым необходима дополнительная помощь. Школьные ранцы с принадлежностями от волонтеров БРСМ получат 18 детей. Гостей также ожидает праздничный концерт и сладкий стол.
Подобные встречи с волонтерами пройдут во всех районах области.
Благотворительная акция «В школу с добрым сердцем» проводится ежегодно. Ее цель — оказать адресную поддержку многодетным, неполным семьям, а также семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, и детским интернатным учреждениям, над которыми шефствуют волонтерские отряды БРСМ «Доброе сердце».
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29 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 260 детей Гомельской области получат канцтовары от БРСМ во время регионального этапа республиканской благотворительной акции...
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