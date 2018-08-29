Охота на бобра и выдру открывается в Беларуси 1 сентября

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 1 сентября открывается охота на бобра и выдру, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.

По действующим правилам охотиться на бобра и выдру (в том числе устанавливать и проверять самоловы) пока можно только в светлое время суток. «С 25 сентября, после вступления в силу новой редакции Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты (указ Президента от 21.03.2018 №112), охота на этих животных будет разрешена круглосуточно, но с оговоркой: в темное время суток охотиться ружейным способом (с подхода, из засады) можно лишь в присутствии должностного лица пользователя охотничьих угодий», — отметили в пресс-службе.

При ружейной охоте разрешено применять нарезное (с дульной энергией пули свыше 1500 джоулей), гладкоствольное (с использованием патронов, снаряженных пулей или картечью) и метательное (охотничьи луки и арбалеты) охотничье оружие. При безружейной охоте разрешено использовать капканы, ловушки (кроме петель), а также охотничьих собак (кроме гончих и борзых).

Также в ходе безружейной охоты на бобра и выдру допускается добыча норки американской и ондатры, случайно попавших в установленные капканы или ловушки. В каждом случае, прежде чем извлечь животное, охотник должен сделать соответствующую запись на оборотной стороне охотничьей путевки, то есть указать вид животного и дату его добычи.

«Если же в самолов попало охотничье животное нормируемых видов, на добычу которого у охотника нет разрешения, или редкий краснокнижник, следует проинформировать об этом сотрудников охотхозяйства, не изымая животное из капкана или ловушки», — подчеркнули в Госинспекции.

Сезон охоты на бобра и выдру продлится по 31 марта 2019 года.