В Гомеле закрывают аварийный мост через Сож

29 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Автомобильный мост через реку Сож находится в аварийном состоянии, в связи с чем с 12.00 30 августа закрывается движение по нем всех видов транспорта, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора по производству «Гомельавтодора» Денис Ясько.

Мост является частью автомагистрали М-8/Е95 граница Российской Федерации (Езерище) — Витебск — Гомель — граница Украины (Новая Гута). В начале года он был признан аварийным по заключению Белорусского дорожного научно-исследовательского института. Отдельные элементы в контрольных зонах оказались подвержены коррозии.

По предварительной информации, рядом с существующим мостом вверх по течению будет возводиться новый. Отслуживший свое объект впоследствии разберут.

Движение большегрузов по аварийному участку дорожной артерии ограничили еще в январе. Транспортные потоки перенаправили через областной центр, оставив зеленый свет для автомобилей весом до 5 т. Маршрут объезда был согласован с ГАИ и отработан до каждого дорожного знака и установленной схемы. Специалисты «БелдорНИИ» продолжили мониторинг состояния моста, и очередные исследования показали, что движение по нему может быть небезопасно даже для малотонников. «Протяженность объезда через Гомель всего на 8 км длиннее, чем привычный путь по автодороге М-8. Экономия времени на преодоление этого расстояния не стоит того, чтобы рисковать безопасностью людей. К тому же транспортный поток отдыхающих в сторону Новой Гуты уже снизился», — отметил Денис Ясько.

Этот автомобильный мост типовой конструкции был возведен в 1980-х годах, как и его близнец в Житковичском районе. Основу советского автопарка в то время составляли малолитражные и малогабаритные авто, поэтому он не был рассчитан на большегрузы с высокой грузоподъемностью. Около 30 лет сооружение служило связующим звеном двух берегов Сожа на пути транспортных потоков из Европы в Россию и обратно, что в совокупности с коррозийными повреждениями и привело к износу.