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Около 5 тыс. первокурсников и магистрантов БГУ получат совмещенный с банковской картой студбилет

30.08.2018 10:54 — Новости Общества | БелТА  
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Около 5 тыс. первокурсников и магистрантов БГУ получат совмещенный с банковской картой студбилет
Фото из архива

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 5 тыс. первокурсников и магистрантов БГУ получат уникальный электронный студенческий билет, совмещенный с банковской платежной картой ОАО "Белинвестбанк". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белорусского государственного университета.

Обладателями нового документа станут студенты как бюджетной, так и платной формы обучения. Его преимуществами являются многофункциональность, технологичность, компактность и высокий уровень защиты. Как отметили в пресс-службе, такой студенческий билет впервые вводится в системе высшего образования Беларуси.

По формату он не отличается от обычной платежной карты. На его лицевой стороне содержатся данные обучающегося: фотография, номер билета и банковской карты. В верхнем правом углу размещена символика БГУ и Министерства образования Беларуси, а в левом - логотип Белинвестбанка. Срок действия совмещенного документа - четыре года, что не требует в течение обучения обращения в банк для его замены.

Новый студенческий билет совмещает на одном бесконтактном микрочипе средство радиочастотной идентификации и платежное приложение. "Первое обеспечивает пропуск на территорию и в корпуса университета, а также обслуживание в любом пункте Фундаментальной библиотеки БГУ, второе - возможность производить различные расчеты. В частности, приобретать товары в интернете на белорусских и зарубежных сайтах, рассчитываться за проезд в метро и т.д. Держателям студенческого билета бесплатно доступны мобильный и интернет-банкинги Белинвестбанка, которые позволяют быстро оплачивать учебу, общежитие, мобильную связь без посещения отделений банка. Новый студенческий билет станет помощником и на отдыхе, позволив совершать расчеты за границей, бронировать и оплачивать проживание, авиа- и железнодорожные билеты", - рассказали в пресс-службе.

Студенческий билет - научная разработка Центра информационных технологий БГУ, выполненная с привлечением ведущих специалистов в данной области. В БГУ создание и его внедрение рассматривается как часть программы широкомасштабной цифровой трансформации, реализуемой с конца 2017 года в Беларуси.

В дальнейшем функционал нового студенческого билета будет расширяться и дополняться. Планируется внедрение инновации и в других университетах Беларуси.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 5 тыс. первокурсников и магистрантов БГУ получат уникальный электронный студенческий билет, совмещенный с банковской...
 
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