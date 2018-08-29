Генеральный прокурор Республики Беларусь обратился к Генеральному прокурору Украины в связи с уголовным делом в отношении Юрия Политики

Генеральный прокурор Республики Беларусь Александр Конюк обратился к Генеральному прокурору Украины Юрию Луценко с просьбой организовать проверку по факту причинения телесных повреждений содержащемуся под стражей в СИЗО г.Чернигова гражданину Республики Беларусь Юрию Политике.

В настоящее время суд Новозаводского района г.Чернигова рассматривает уголовное дело по обвинению Юрия Политики в шпионаже.

По имеющейся информации, мать Юрия Политики после посещения сына 17 августа 2018 года в следственном изоляторе обратилась в Посольство Республики Беларусь в Украине с заявлением об избиении его сокамерником.

В ходе консульского доступа к Юрию Политике 23 августа 2018 года эта информация подтвердилась. В результате побоев у содержащегося под стражей выявлены перелом височной кости слева и гематома под левым глазом.

Как сообщила консульская служба, перед инцидентом, несмотря на возражения, Юрия Политику перевели в другую камеру, при этом администрация пенитенциарного учреждения высказывала угрозы помещения его в карцер.

О спланированном характере произошедшего свидетельствуют не вызванный необходимостью перевод обвиняемого в другую камеру и малозначительный повод для его избиения (поставил стиральный порошок не на свое место).

Отмечается, что избиение Юрия Политики произошло 7 августа 2018 года – после состоявшейся пятью днями ранее встречи заместителя Генерального прокурора Республики Беларусь Алексея Стука с руководством Генеральной прокуратуры Украины.

Белорусская сторона тогда высказывала обеспокоенность ситуацией с Юрием Политикой, обращала внимание на имевшие место недозволенные методы ведения следствия, в том числе применение пыток и унижений.

Следует констатировать, что продолжается целенаправленное физическое и психоэмоциональное воздействие на Юрия Политику с целью его принуждения к признанию вины в предъявленном обвинении.

В письме Александр Конюк призвал украинского коллегу принять надлежащие меры по обеспечению условий содержания Юрия Политики под стражей, исключению возможности провокаций и применения к нему противоправного воздействия.

Вопрос соблюдения во время уголовного процесса прав Юрия Политики находится на контроле Генеральной прокуратуры Республики Беларусь.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Генеральный прокурор Республики Беларусь обратился к Генеральному прокурору Украины в связи с уголовным делом в отношении Юрия Политики Генеральный прокурор Республики Беларусь Александр Конюк обратился к Генеральному прокурору Украины Юрию Луценко с просьбой организовать проверку по факту причинения телесных повреждений содержащемуся под стражей в СИЗО г.Чернигова гражданину Республики Беларусь Юрию Политике.