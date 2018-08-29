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Генеральный прокурор Республики Беларусь обратился к Генеральному прокурору Украины в связи с уголовным делом в отношении Юрия Политики
30.08.2018 11:17 — Новости Общества | 21.by
Генеральный прокурор Республики Беларусь Александр Конюк обратился к Генеральному прокурору Украины Юрию Луценко с просьбой организовать проверку по факту причинения телесных повреждений содержащемуся под стражей в СИЗО г.Чернигова гражданину Республики Беларусь Юрию Политике.
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Генеральный прокурор Республики Беларусь обратился к Генеральному прокурору Украины в связи с уголовным делом в отношении Юрия Политики
Генеральный прокурор Республики Беларусь Александр Конюк обратился к Генеральному прокурору Украины Юрию Луценко с просьбой организовать проверку по факту причинения телесных повреждений содержащемуся под стражей в СИЗО г.Чернигова гражданину Республики Беларусь Юрию Политике.
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