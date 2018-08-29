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Генеральный прокурор Республики Беларусь обратился к Генеральному прокурору Украины в связи с уголовным делом в отношении Юрия Политики

30.08.2018 11:17 — Новости Общества | 21.by  
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Генеральный прокурор Республики Беларусь Александр Конюк обратился к Генеральному прокурору Украины Юрию Луценко с просьбой организовать проверку по факту причинения телесных повреждений содержащемуся под стражей в СИЗО г.Чернигова гражданину Республики Беларусь Юрию Политике.
В настоящее время суд Новозаводского района г.Чернигова рассматривает уголовное дело по обвинению Юрия Политики в шпионаже.
По имеющейся информации, мать Юрия Политики после посещения сына 17 августа 2018 года в следственном изоляторе обратилась в Посольство Республики Беларусь в Украине с заявлением об избиении его сокамерником.
В ходе консульского доступа к Юрию Политике 23 августа 2018 года эта информация подтвердилась. В результате побоев у содержащегося под стражей выявлены перелом височной кости слева и гематома под левым глазом.
Как сообщила консульская служба, перед инцидентом, несмотря на возражения, Юрия Политику перевели в другую камеру, при этом администрация пенитенциарного учреждения высказывала угрозы помещения его в карцер.
О спланированном характере произошедшего свидетельствуют не вызванный необходимостью перевод обвиняемого в другую камеру и малозначительный повод для его избиения (поставил стиральный порошок не на свое место).
Отмечается, что избиение Юрия Политики произошло 7 августа 2018 года – после состоявшейся пятью днями ранее встречи заместителя Генерального прокурора Республики Беларусь Алексея Стука с руководством Генеральной прокуратуры Украины.
Белорусская сторона тогда высказывала обеспокоенность ситуацией с Юрием Политикой, обращала внимание на имевшие место недозволенные методы ведения следствия, в том числе применение пыток и унижений.
Следует констатировать, что продолжается целенаправленное физическое и психоэмоциональное воздействие на Юрия Политику с целью его принуждения к признанию вины в предъявленном обвинении.
В письме Александр Конюк призвал украинского коллегу принять надлежащие меры по обеспечению условий содержания Юрия Политики под стражей, исключению возможности провокаций и применения к нему противоправного воздействия.
Вопрос соблюдения во время уголовного процесса прав Юрия Политики находится на контроле Генеральной прокуратуры Республики Беларусь.

 

 
 
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Генеральный прокурор Республики Беларусь Александр Конюк обратился к Генеральному прокурору Украины Юрию Луценко с просьбой организовать проверку по факту причинения телесных повреждений содержащемуся под стражей в СИЗО г.Чернигова гражданину Республики Беларусь Юрию Политике.
 
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