В преддверии нового учебного года для привлечения внимания, повышения ответственности водителей и родителей с 25 августа по 5 сентября ГАИ проводит специальное комплексное мероприятие «Внимание — дети!». Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей быть предельно внимательными при движении вблизи детских учреждений, проезде пешеходных переходов, остановок автотранспорта и особенно во дворах.





Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних в дни проведения профилактической акции транспорт в светлое время суток должен двигаться с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями.

Особое внимание будет уделяться соблюдению водителями скоростного режима, безопасной перевозки детей и правил проезда пешеходных переходов. Госавтоинспекция просит родителей повторить с детьми основные правила безопасного поведения на дороге, при переходе проезжей части, проверить, правильно ли они их понимают, умеют ли использовать эти знания в реальных дорожных ситуациях.

Ребёнок должен знать правила поведения на дороге. Вот некоторые из них:

⇒ тротуарные дорожки созданы именно для того, чтобы по ним ходить; в случае, когда тротуар отсутствует, двигаться нужно по краю проезжей части, но обязательно навстречу движущемуся транспорту;

⇒ дорогу нужно переходить по пешеходному переходу, при его отсутствии в зоне видимости разрешается переходить под прямым углом к краю проезжей части и там, где она хорошо просматривается в обе стороны, убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств;

⇒ всегда перед переходом дороги смотрите налево и направо, не рискуйте жизнью, перебегая дорогу перед движущимся автомобилем;

⇒ запрещается перелазить через ограждения, установленные вдоль дорог;

⇒ нельзя играть в подвижные игры на дорогах и тротуаре;

⇒ небезопасно выбегать из-за деревьев, стоящих транспортных средств и других объектов, которые мешают водителю увидеть вас вовремя;

⇒ ездить на велосипедах по дорогам детям разрешается только с 14 лет;

⇒ в тёмное время суток обязательно носите световозвращающие элементы.

Марина МИШУЛКОВА.