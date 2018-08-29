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«Внимание — дети!»

30.08.2018 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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В преддверии нового учебного года для привлечения внимания, повышения ответственности водителей и родителей с 25 августа по 5 сентября ГАИ проводит специальное комплексное мероприятие «Внимание — дети!». Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей быть предельно внимательными при движении вблизи детских учреждений, проезде пешеходных переходов, остановок автотранспорта и особенно во дворах.

«Внимание — дети!»

Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних в дни проведения профилактической акции транспорт в светлое время суток должен двигаться с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями.
Особое внимание будет уделяться соблюдению водителями скоростного режима, безопасной перевозки детей и правил проезда пешеходных переходов. Госавтоинспекция просит родителей повторить с детьми основные правила безопасного поведения на дороге, при переходе проезжей части, проверить, правильно ли они их понимают, умеют ли использовать эти знания в реальных дорожных ситуациях.
Ребёнок должен знать правила поведения на дороге. Вот некоторые из них:
⇒ тротуарные дорожки созданы именно для того, чтобы по ним ходить; в случае, когда тротуар отсутствует, двигаться нужно по краю проезжей части, но обязательно навстречу движущемуся транспорту;
⇒ дорогу нужно переходить по пешеходному переходу, при его отсутствии в зоне видимости разрешается переходить под прямым углом к краю проезжей части и там, где она хорошо просматривается в обе стороны, убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств;
⇒ всегда перед переходом дороги смотрите налево и направо, не рискуйте жизнью, перебегая дорогу перед движущимся автомобилем;
⇒ запрещается перелазить через ограждения, установленные вдоль дорог;
⇒ нельзя играть в подвижные игры на дорогах и тротуаре;
⇒ небезопасно выбегать из-за деревьев, стоящих транспортных средств и других объектов, которые мешают водителю увидеть вас вовремя;
⇒ ездить на велосипедах по дорогам детям разрешается только с 14 лет;
⇒ в тёмное время суток обязательно носите световозвращающие элементы.

Марина МИШУЛКОВА.

 
 
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В преддверии нового учебного года для привлечения внимания, повышения ответственности водителей и родителей с 25 августа по 5 сентября ГАИ
 
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