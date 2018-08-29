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В Чашниках откроют первый в районе "Евроопт" - в бывшем магазине предприятия-банкрота
30.08.2018 11:08 — Новости Общества | Tut.by
«Евроопт» добрался до очередного райцентра в Витебской области — Чашников. Компания выкупила на аукционе за более чем за 680 тысяч рублей магазин «Все для дома», который принадлежал местному банкроту — универсальной базе.
На лот — магазин площадью почти 800 кв. м — претендовали два покупателя. Победитель определился на 10-м шаге аукциона, когда цена продажи превысила начальную почти в 1,5 раза.
ООО «Евроторг» (бренд «Евроопт») раньше не имело торговых точек в Чашниках. Единственный в районе мини-маркет сети работает в Новолукомле.
Всего на аукцион выставляли 6 объектов торговли Чашникской универсальной базы. Еще один магазин — «Кристина» площадью 30 кв. м — приобрел Витебский ликеро-водочный завод: за почти 16,4 тысячи рублей.
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"Евроторг" раньше не имел торговых точек в Чашниках. Единственный в районе мини-маркет сети работает в Новолукомле.
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