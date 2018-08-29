«Евроопт» добрался до очередного райцентра в Витебской области — Чашников. Компания выкупила на аукционе за более чем за 680 тысяч рублей магазин «Все для дома», который принадлежал местному банкроту — универсальной базе.

На лот — магазин площадью почти 800 кв. м — претендовали два покупателя. Победитель определился на 10-м шаге аукциона, когда цена продажи превысила начальную почти в 1,5 раза.

ООО «Евроторг» (бренд «Евроопт») раньше не имело торговых точек в Чашниках. Единственный в районе мини-маркет сети работает в Новолукомле.

Всего на аукцион выставляли 6 объектов торговли Чашникской универсальной базы. Еще один магазин — «Кристина» площадью 30 кв. м — приобрел Витебский ликеро-водочный завод: за почти 16,4 тысячи рублей.

В мае 2018 года КТУП «Чашникская межрайонная база» признано экономически несостоятельным, в отношении должника открыто ликвидационное производство.