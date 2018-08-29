Теплая погода ожидается в Беларуси в начале сентября

Фото из архива

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теплая летняя погода ожидается в Беларуси в начале сентября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"На календаре последние дни августа. Месяц радовал нас теплой погодой, во многих районах отмечался недобор осадков. Самая засушливая погода была на востоке Могилевской области, где за август выпало всего 15-20% месячной нормы осадков", - сказали в Белгидромете.

В пятницу, 31 августа, погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления. Поэтому во многих регионах страны обойдется без дождей. Лишь днем местами по Брестской и Гродненской областям, где скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с территории Польши, пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах будут сгущаться туманы. Ветер прогнозируется южный, юго-восточный слабый, при грозах с порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов выше нуля, местами плюс 5-7. В разгар дня воздух прогреется до 20-26 градусов тепла.

"Сентябрь начнется с летней погоды. В предстоящие выходные, 1 и 2 сентября, скажется влияние теплой неустойчивой воздушной массы, поступающей с территории Украины, а при такой синоптической ситуации природа порадует всех нас продолжением лета", - отметили в Белгидромете. Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов выше нуля, днем будет от плюс 22 по северо-западу до 28 градусов тепла по юго-востоку страны. Местами пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах будут клубиться туманы. Ветер прогнозируется неустойчивый, ночью слабый, днем умеренный.

Летний характер погоды сохранится и в начале следующей недели.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь