Пассажирский лайнер по пути из Москвы в Рим вынужденно приземлился в Минске из-за обострения аппендицита у маленького пассажира, сообщает «Интерфакс» .

«Самолет „Аэрофлота“ Боинг-737 выполнял рейс из Москвы в Рим. Командир доложил о приступе аппендицита у ребенка на борту и запросил вынужденную посадку в ближайшем аэропорту», — пишет агентство.

На летное поле вызвали бригаду «Скорой помощи».



Самолету пришлось изменить маршрут. Скриншот с сайта: flightradar24.com

Информацию о вынужденной посадке TUT.BY подтвердили в пресс-службе Национального аэропорта «Минск».

«Самолет компании „Аэрофлот“ приземлился в 10.02» , — сообщила официальный представитель Национального аэропорта «Минск» Ромина Саматханова.