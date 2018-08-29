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Летевший из Москвы в Рим "Боинг" сел в Минске из-за аппендицита у ребенка
30.08.2018 11:28 — Новости Общества | Tut.by
Пассажирский лайнер по пути из Москвы в Рим вынужденно приземлился в Минске из-за обострения аппендицита у маленького пассажира, сообщает
«Самолет „Аэрофлота“ Боинг-737 выполнял рейс из Москвы в Рим. Командир доложил о приступе аппендицита у ребенка на борту и запросил вынужденную посадку в ближайшем аэропорту», — пишет агентство.
На летное поле вызвали бригаду «Скорой помощи».
Информацию о вынужденной посадке TUT.BY подтвердили в пресс-службе Национального аэропорта «Минск».
«Самолет компании „Аэрофлот“ приземлился в 10.02» , — сообщила официальный представитель Национального аэропорта «Минск» Ромина Саматханова.
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"Самолет "Аэрофлота" Боинг-737 выполнял рейс из Москвы в Рим. Командир доложил о приступе аппендицита у ребенка на борту и запросил вынужденную посадку в ближайшем...
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