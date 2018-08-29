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Нормы медицинской этики внесут в должностные обязанности медработников

30.08.2018 11:48 — Новости Общества | БелТА  
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Нормы медицинской этики внесут в должностные обязанности медработников

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нормы медицинской этики и деонтологии в Беларуси закрепят законодательно. Проект соответствующего постановления Министерства здравоохранения подготовлен и в настоящее время проходит юридическую экспертизу, сообщила начальник управления кадровой политики, учреждений образования Министерства здравоохранения Беларуси Ольга Маршалко во время круглого стола в БЕЛТА.

"Постановление позволит законодательно урегулировать вопросы этики, деонтологии в системе здравоохранения и внести в должностные обязанности медицинских работников весь перечень по этическим моментам, чего ранее мы не могли сделать. Это будет правовой документ", - подчеркнула Ольга Маршалко.

В настоящее время в Беларуси действует Кодекс врачебной этики, но он носит рекомендательный характер.

Нормы медицинской этики и деонтологии содержат перечень основных морально-этических норм поведения медицинских работников. Соблюдение этих требований должно быть нормой, убеждена Ольга Маршалко.

"Считаю, что именно этот набор морально-этических качеств должен быть у каждого доктора и медицинского работника. Тогда действительно мы получим эффект от качества оказания медицинской помощи", - подчеркнула представитель Минздрава.

"Врач - это человек с высокими моральными качествами. И такие люди есть, - отметил в свою очередь заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам, председатель общественного объединения "Белорусская ассоциация врачей" Дмитрий Шевцов. - Эти люди вне войны и вне политики, они обязаны оказывать медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается, в любых обстоятельствах".

Недавно завершилось общественное обсуждение обновленного проекта постановления Министерства здравоохранения о нормах медицинской этики и деонтологии. Этот нормативный правовой акт будет регулировать поведение медработников при выполнении ими своих должностных обязанностей. Документ затрагивает основные морально-этические нормы поведения, нормы взаимоотношений медработников с пациентами и коллегами, работниками других органов и организаций.

Медработники должны придерживаться таких принципов, как вежливость, гуманность, демократичность, доверие, милосердие, сдержанность, сочувствие, справедливость, уважение, толерантность. Медикам необходимо проявлять терпимость и понимание к пациентам, уважать их взгляды и убеждения. Нельзя допускать дискриминации по религиозному, национальному и другим признакам. Медработники должны управлять своими эмоциями, быть тактичными с пациентами и другими людьми. Необходимо исключить влияние личных, семейных, общественных и других отношений на свое поведение и качество исполнения должностных обязанностей.

В доступной и понятной для пациента форме необходимо информировать его о характере, целях предполагаемого лечения, особенностях применения лекарственных средств, изделий медназначения, медицинских вмешательств, возможных побочных эффектах при оказании медпомощи, возможных альтернативах этому лечению. Нельзя применять и пропагандировать методы и средства оккультного характера, которые не соответствуют методам оказания медпомощи или клиническим протоколам диагностики и лечения. Медработники не должны допускать извлечения коммерческой выгоды.

Случаи нарушения этих норм будут рассматриваться комитетами (комиссиями) по вопросам медицинской этики и деонтологии, комиссиями по противодействию коррупции, которые работают в организациях здравоохранения и других организациях, подчиненных Минздраву.-0-

Все материалы круглого стола здесь

 
Теги: Минск
 
 
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