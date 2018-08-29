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Действия сотрудника ГАИ в Пинске, у которого возник конфликт с пешеходом, признали обоснованными

30.08.2018 12:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Действия сотрудника ГАИ во время конфликта с пешеходом в Пинске признаны обоснованными и соответствующими закону. Об этом сообщил министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Действия сотрудника органов внутренних дел нами признаны вполне обоснованными, соответствующими закону, букве и духу закона. Это первое. Второе, я хотел бы напомнить, что никто не имеет права вмешиваться в деятельность сотрудника органов внутренних дел. Это наказуемые законом действия. Мы будем такие действие пресекать всеми доступными способами», — цитирует главу МВД агентство Sputnik.

Напомним, 26 августа сотрудник ГАИ применил силу к прохожему, который с ним повздорил из-за эвакуации чужого автомобиля. В отношении пинчанина возбудили уголовное дело по ст. 364 (Насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел) УК Беларуси. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

 
 
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Министр дал оценку действиям сотрудника пинской Госавтоинспекции.
 
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