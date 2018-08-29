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Действия сотрудника ГАИ в Пинске, у которого возник конфликт с пешеходом, признали обоснованными
30.08.2018 12:07 — Новости Общества | Tut.by
Действия сотрудника ГАИ во время конфликта с пешеходом в Пинске признаны обоснованными и соответствующими закону. Об этом сообщил министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич.
«Действия сотрудника органов внутренних дел нами признаны вполне обоснованными, соответствующими закону, букве и духу закона. Это первое. Второе, я хотел бы напомнить, что никто не имеет права вмешиваться в деятельность сотрудника органов внутренних дел. Это наказуемые законом действия. Мы будем такие действие пресекать всеми доступными способами», — цитирует главу МВД агентство
Напомним, 26 августа сотрудник ГАИ применил силу к прохожему, который с ним
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Министр дал оценку действиям сотрудника пинской Госавтоинспекции.
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