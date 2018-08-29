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В Могилеве закрыли для транспорта площадь Славы - молодоженам теперь придется идти к ЗАГСу пешком
30.08.2018 12:18 — Новости Общества | Tut.by
В Могилеве закрыли въезд транспорта на площадь Славы и установили ограничители. В связи с этим молодоженам и их гостям теперь придется идти к ЗАГСу пешком.
Въезд транспорта на площадь Славы запрещен с 30 августа, уточнили в отделе энергетики и транспорта управления экономики Моггорисполкома. Транспорт не сможет проехать ни со стороны улицы Первомайской, ни со стороны Архиерейского Вала.
— После реконструкции площади Славы на ней уложили новую плитку, а машины из свадебных кортежей заливают ее маслом. Такое уже было с новой плиткой — пришлось ее перекладывать, а это довольно дорогостоящее удовольствие, — пояснили в горисполкоме.
Свадебным кортежам придется выбирать другое место парковки. Обустраивать парковку для машин новобрачных не будут — ЗАГС находится около Ратуши в исторической и пешеходной части города, и это будет проблематично. В горисполкоме советуют молодоженам планировать расписание дня регистрации брака с учетом нового ограничения.
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Въезд на площадь Славы закрыли и со стороны улицы Первомайской, и со стороны Архиерейского Вала.
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