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В Наровлянском районе суд лишил учащихся профлицея права на стипендию - они ее пропивали

30.08.2018 12:14 — Новости Общества | Tut.by  
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В прокуратуру Наровлянского района поступило обращение Наровлянского государственного профессионального лицея о принятии мер к лишению троих несовершеннолетних прав самостоятельно распоряжаться стипендией и иными доходами. За что — пояснили в Генпрокуратуре.

Как выяснилось, подростки учились на дневном отделении, имели статус оставшихся без попечения родителей, были на полном государственном обеспечении. Они получали стипендию и другие компенсационные выплаты, которые тратили на спиртные напитки.

Учащиеся характеризовались с отрицательной стороны: имели низкую успеваемость, на занятиях создавали конфликтные ситуации, состояли на учете у врача-нарколога, привлекались к административной ответственности за употребление спиртных напитков в общественном месте.

Педагоги лицея и сотрудники милиции неоднократно проводили с ними профилактические беседы, сообщили в Генпрокуратуре.

По итогам проверки прокурор Наровлянского района подал в суд соответствующие заявления. Суд объективно оценил представленные материалы, пришел к выводу о законности и обоснованности заявленных прокурором требований: трое парней признаны ограниченно дееспособными, лишены права самостоятельно распоряжаться стипендией и иными доходами. Над подростками установлено попечительство. Обязанность по расходованию средств на их содержание возложена на директора Наровлянского государственного профессионального лицея.

Решения суда вступили в законную силу.

 
 
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Над подростками установлено попечительство. Обязанность по расходованию средств на их содержание возложена на директора профлицея.
 
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