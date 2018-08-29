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В центре Минска горел мебельный центр
30.08.2018 12:14 — Новости Общества | Tut.by
В центре Минска загорелся мебельный центр, клубы черного дыма заметили прохожие.
В 12 часов минчане заметили клубы черного дыма около Комаровского рынка.
— На улице Веры Хоружей, 25 горит мебельный центр. К месту прибывают пожарные. Пока это вся информация, — сообщила официальный представитель МЧС по Минску Ольга Мельченко.
Пожар площадью 50 квадратных метров на кровле здания был локализован в12.06, в 12.11 — потушен.
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Пожар был потушен в 12.11.
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