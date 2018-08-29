В центре Минска горел мебельный центр

В центре Минска загорелся мебельный центр, клубы черного дыма заметили прохожие.



Снимки предоставлены TUT.BY очевидцами

В 12 часов минчане заметили клубы черного дыма около Комаровского рынка.

— На улице Веры Хоружей, 25 горит мебельный центр. К месту прибывают пожарные. Пока это вся информация, — сообщила официальный представитель МЧС по Минску Ольга Мельченко.



Фото предоставлено TUT.BY очевидцами



















Фото предоставлено TUT.BY очевидцами

Пожар площадью 50 квадратных метров на кровле здания был локализован в12.06, в 12.11 — потушен.