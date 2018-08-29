



Пусть в ваших домах всегда будет тепло и уютно!

Октябрьский район газоснабжения филиала «Жлобинское производственное управление» республиканского производственного унитарного предприятия «Гомельоблгаз» обеспечивает бесперебойное и безаварийное газоснабжение потребителей.

На сегодняшний день эта организация обслуживает 47,8 км сетей природного газа. Количество газифицированных населенных пунктов района с учетом г.п. Октябрьский составляет 72. Природным газом обеспечен горпоселок и один сельский населенный пункт – д. Старая Дуброва. Всего в районе газифицировано 6770 квартир, из них природным газом – 2013, сжиженным – 4757.

В Октябрьском районе газоснабжения работают 42 человека, из них 15 ветеранов труда, у которых стаж работы составляет 20 и более лет.

Стабильность, надежность, уверенность – главные составляющие коллектива Октябрьского района газоснабжения, причем, каждый работник организации вносит личный вклад в общее дело, работая на результат.

Так, накануне профессионального праздника – Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности – звания «Ветеран труда» удостоен кладовщик 4 разряда газоснабжающей организации Владимир Левковец, который трудится на одном месте 20 лет.

Руководство филиала «Жлобинское производственное управление» РПУП «Гомельоблгаз» также отметило ряд лучших работников газовой отрасли района. Почетной грамотой РПУП «Гомельоблгаз» награжден водитель автомобиля 4 разряда Роман Никитин (стаж работы составляет 16 лет), Почетной грамотой Октябрьского районного исполнительного комитета – водитель автомобиля 5 разряда Михаил Носкович, осуществляющий доставку сжиженного газа в баллонах потребителям (стаж работы – 16 лет). На Доску почета РПУП «Гомельоблгаз» занесена фамилия водителя автомобиля 5 разряда Владимира Иванова, осуществляющего доставку сжиженного газа в баллонах потребителям, на Доску почета филиала ПУ «Жлобингаз» — фамилии мастера Максима Семенца и слесаря 4 разряда по обслуживанию и ремонту газоиспользующего оборудования Виталия Губского.

Работники газоснабжающей организации принимают активное участие в смотрах художественной самодеятельности, спортивных и культурно-массовых мероприятиях. Одно из последних достижений – 3-ое место в круглогодичной районной спартакиаде по гиревому спорту.

Накануне профессионального праздника директор Октябрьского района газоснабжения Сергей Коршак выражает большую благодарность работникам аварийно-диспетчерской службы и учета расхода природного и сжиженного газа, подразделению по обслуживанию внутридомового газового оборудования и эксплуатации систем газоснабжения, транспортировке сжиженного газа в баллонах потребителям и инженерно-техническим работникам, поздравляет всех коллег и ветеранов отрасли с Днем работников нефтяной, газовой и топливной промышленности.

— Все вы заслуживаете особой благодарности за ваш профессионализм и огромную самоотдачу. Желаю вам успехов, безаварийной работы, новых трудовых побед. Крепкого здоровья, большого личного счастья и благополучия. Пусть в ваших домах всегда будет тепло и уют, а в сердцах – уверенность в завтрашнем дне!

Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем достижения всех намеченных планов.

Оксана Борсук. Фото автора.

На снимке: (слева направо) Владимир Иванов, Владимир Левковец, Михаил Носкович

Роман Никитин – водитель со стажем