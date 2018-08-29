Ученые вычислили самые вымирающие от пьянства страны

Китай, Индия и Россия возглавил мировой рейтинг по числу смертей от злоупотребления алкоголем. В Поднебесной от причин, связанных с пьянством, за год скончались 709 тысяч человек.



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Согласно отчету медицинского журнала Lancet, на который ссылается The Global Times , основная причина смерти сильного пола от пьянства — это кровоизлияние в мозг, ишемический инсульт, гипертоническая болезнь сердца и эпилепсия.

Китай стал страной с самой высокой смертностью от алкоголизма. В 2016 году от пагубной привычки в Поднебесной погибли 59 тыс. женщин и 650 тыс. мужчин

Вторую строчку в списке заняла Индия: 42 тыс. женских смертей и 290 тыс. мужских. России досталось третье место. Около 43 тыс. россиянок умерли по причинам, связанным с пьянством. Жертвами алкоголя стали также 180 тыс. мужчин.

США отстали от России на две позиции, там спиртное ежегодно губит 19 тысяч женщин и 71 тысячу мужчин.

Как отмечается в исследование Lancet, в мировом масштабе пьянство – одна из главных причин ранней смерти или инвалидности. Кроме того, злоупотребление алкоголем провоцирует увеличение количества онкологических заболеваний.