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Ученые вычислили самые вымирающие от пьянства страны
30.08.2018 — Новости Общества | Чырвоны Кастрычнiк
Китай, Индия и Россия возглавил мировой рейтинг по числу смертей от злоупотребления алкоголем. В Поднебесной от причин, связанных с пьянством, за год скончались 709 тысяч человек.
Согласно отчету медицинского журнала Lancet, на который ссылается
Китай стал страной с самой высокой смертностью от алкоголизма. В 2016 году от пагубной привычки в Поднебесной погибли 59 тыс. женщин и 650 тыс. мужчин
Вторую строчку в списке заняла Индия: 42 тыс. женских смертей и 290 тыс. мужских. России досталось третье место. Около 43 тыс. россиянок умерли по причинам, связанным с пьянством. Жертвами алкоголя стали также 180 тыс. мужчин.
США отстали от России на две позиции, там спиртное ежегодно губит 19 тысяч женщин и 71 тысячу мужчин.
Как отмечается в исследование Lancet, в мировом масштабе пьянство – одна из главных причин ранней смерти или инвалидности. Кроме того, злоупотребление алкоголем провоцирует увеличение количества онкологических заболеваний.
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Китай, Индия и Россия возглавил мировой рейтинг по числу смертей от злоупотребления алкоголем. В Поднебесной от причин, связанных с пьянством, за год скончались...
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