Снят запрет на посещение лесов во всех районах Гомельщины

Запрет на посещение лесов снят во всех районах Гомельской области. Как рассказали в Гомельском опытном лесхозе, это связано со снижением класса пожарной опасности в лесном фонде.

Пока в стране запрет установлен только в Любанском, Стародорожском, Борисовском, Березовском и Ивацевичском районах.

Напомним, на период действия ограничений гражданам нельзя находиться в лесном фонде даже для прогулок и отдыха на природе, запрещается въезд транспорта, за исключением служебного. Нарушение запрета может грозить штрафными санкциями до 25 базовых величин.