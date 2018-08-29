ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Распространение подросткового парламентаризма повысит эффективность молодежных инициатив — Андрей Кунцевич

30.08.2018 — Новости Общества | Кировец  
Размер текста:
A
A
A

Распространение подросткового парламентаризма повысит эффективность молодежных инициатив — Андрей Кунцевич

Распространение подросткового парламентаризма повысит эффективность молодежных инициатив — Андрей Кунцевич

Распространение подросткового парламентаризма позволит повысить эффективность молодежных инициатив, их роль в процессе достижения Целей устойчивого развития. Об этом заявил сегодня в Могилеве на пленарном заседании форума «Город, дружественный детям и подросткам: от инициативы к платформе для локализации Целей устойчивого развития» заместитель председателя Могилевского облисполкома Андрей Кунцевич.

«Все мы понимаем, что духовно-нравственные ценности, выбор жизненных приоритетов детей, закладываемые нами сегодня, напрямую повлияют на то, какой наша Беларусь будет завтра. — отметил Андрей Кунцевич. — Думаю, что обмен опытом в рамках национального партнерского форума городов, дружественных детям и подросткам, будет способствовать совершенствованию инновационных форм и методов вовлечения детей и подростков в процессы принятия решений и реализацию социально значимых инициатив. Тем более необходимо учитывать, что сегодня дети и подростки хотят не только воспринимать целевые установки взрослых. Они хотят сами активно участвовать и влиять на принимаемые решения».

По словам зампреда, молодежи уделяется приоритетное внимание в государственной политике Беларуси и созданной в стране системе социально-экономических, политических, организационных и правовых мер для защиты прав и законных интересов детей и подростков.

В Могилевской области на сегодняшний день проживает более 205 тыс. детей в возрасте до 18 лет, а их социальная поддержка начинается с государственной поддержки семей.

Для обеспечения здоровья и благополучия детей с 2005 года три учреждения здравоохранения области имеют сертификаты ЮНИСЕФ «Больница доброжелательного отношения к ребенку». Функционируют 3 центра, дружественных подросткам, в городах Могилев, Бобруйск и Горки. Достигнут высокий уровень межведомственного взаимодействия по вопросам организации комплексной помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов, детей с особенностями психофизического развития.  «Об эффективности мер, направленных на укрепление и сохранение здоровья детей, свидетельствует в области снижение младенческой смертности с 6,7 в 2005 году до 1,9 на 1000 живорожденных в 2017 году, а детской смертности — с 29,5 до 28, 2 на 10 000 детского населения», — отметил зампред.

В Могилевской области развивается система охраны детства, обеспечивающая реализацию права ребенка на воспитание в семье. На сегодня в регионе переданы на воспитание в семью 83,3% детей от общего количества выявленных ребят, оставшихся без попечения родителей. С 2010 года увеличилось число детских домов семейного типа с 32 до 54. Уровень социального сиротства за 11 лет реализации Декрета №18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях» сократился в три раза.

В регионе обеспечено право каждого ребенка на достойное и качественное образование, физическое и духовное развитие, подчеркнул Андрей Кунцевич. За последние два года на Могилевщине введены в эксплуатацию средняя школа на 1 020 мест в Кричеве и детский сад-ясли на 240 мест с плавательным бассейном в Могилеве, два жилых дома для семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Ленинском районе Бобруйска и Могилевском районе. 1 сентября состоится торжественное открытие средней школы на 1020 мест в Бобруйске.

Одной из актуальных и хорошо зарекомендовавших себя форм работы с молодежью является организация временной занятости подростков в свободное от учебы время. В I полугодии 2018 года в рамках организации временной занятости трудоустроено 1692 человека из числа учащейся молодежи. Принимаемые меры по улучшению положения детей и защите их прав позволили снизить как уровень подростковой преступности на 25,9%, так и число участников преступлений на 23,8%.

В области создана система мер по социальной поддержке одаренных учащихся, которые представляются к поощрению Специальным фондом Президента Республики Беларусь. В прошлом году 115 учащихся, 61 студент и 25 педагогов удостоены поощрений Специальным фондом главы государства. Кроме того, ежегодно, начиная с 2003 года, лучшим учащимся, студентам и молодым работникам присуждается специальная премия Могилевского областного исполнительного комитета в социальной сфере.

http://mogilev-region.gov.by

 

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 72
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Распространение подросткового парламентаризма позволит повысить эффективность молодежных инициатив, их роль в процессе достижения Целей устойчивого...
 
Новости дня
Новости общества
 
"Коржича не забрали из медпункта, телефон не работал". В суде о последних минутах жизни рядового
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.08.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика