Распространение подросткового парламентаризма повысит эффективность молодежных инициатив — Андрей Кунцевич









Распространение подросткового парламентаризма позволит повысить эффективность молодежных инициатив, их роль в процессе достижения Целей устойчивого развития. Об этом заявил сегодня в Могилеве на пленарном заседании форума «Город, дружественный детям и подросткам: от инициативы к платформе для локализации Целей устойчивого развития» заместитель председателя Могилевского облисполкома Андрей Кунцевич.

«Все мы понимаем, что духовно-нравственные ценности, выбор жизненных приоритетов детей, закладываемые нами сегодня, напрямую повлияют на то, какой наша Беларусь будет завтра. — отметил Андрей Кунцевич. — Думаю, что обмен опытом в рамках национального партнерского форума городов, дружественных детям и подросткам, будет способствовать совершенствованию инновационных форм и методов вовлечения детей и подростков в процессы принятия решений и реализацию социально значимых инициатив. Тем более необходимо учитывать, что сегодня дети и подростки хотят не только воспринимать целевые установки взрослых. Они хотят сами активно участвовать и влиять на принимаемые решения».

По словам зампреда, молодежи уделяется приоритетное внимание в государственной политике Беларуси и созданной в стране системе социально-экономических, политических, организационных и правовых мер для защиты прав и законных интересов детей и подростков.

В Могилевской области на сегодняшний день проживает более 205 тыс. детей в возрасте до 18 лет, а их социальная поддержка начинается с государственной поддержки семей.

Для обеспечения здоровья и благополучия детей с 2005 года три учреждения здравоохранения области имеют сертификаты ЮНИСЕФ «Больница доброжелательного отношения к ребенку». Функционируют 3 центра, дружественных подросткам, в городах Могилев, Бобруйск и Горки. Достигнут высокий уровень межведомственного взаимодействия по вопросам организации комплексной помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов, детей с особенностями психофизического развития. «Об эффективности мер, направленных на укрепление и сохранение здоровья детей, свидетельствует в области снижение младенческой смертности с 6,7 в 2005 году до 1,9 на 1000 живорожденных в 2017 году, а детской смертности — с 29,5 до 28, 2 на 10 000 детского населения», — отметил зампред.

В Могилевской области развивается система охраны детства, обеспечивающая реализацию права ребенка на воспитание в семье. На сегодня в регионе переданы на воспитание в семью 83,3% детей от общего количества выявленных ребят, оставшихся без попечения родителей. С 2010 года увеличилось число детских домов семейного типа с 32 до 54. Уровень социального сиротства за 11 лет реализации Декрета №18 «О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях» сократился в три раза.

В регионе обеспечено право каждого ребенка на достойное и качественное образование, физическое и духовное развитие, подчеркнул Андрей Кунцевич. За последние два года на Могилевщине введены в эксплуатацию средняя школа на 1 020 мест в Кричеве и детский сад-ясли на 240 мест с плавательным бассейном в Могилеве, два жилых дома для семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Ленинском районе Бобруйска и Могилевском районе. 1 сентября состоится торжественное открытие средней школы на 1020 мест в Бобруйске.

Одной из актуальных и хорошо зарекомендовавших себя форм работы с молодежью является организация временной занятости подростков в свободное от учебы время. В I полугодии 2018 года в рамках организации временной занятости трудоустроено 1692 человека из числа учащейся молодежи. Принимаемые меры по улучшению положения детей и защите их прав позволили снизить как уровень подростковой преступности на 25,9%, так и число участников преступлений на 23,8%.

В области создана система мер по социальной поддержке одаренных учащихся, которые представляются к поощрению Специальным фондом Президента Республики Беларусь. В прошлом году 115 учащихся, 61 студент и 25 педагогов удостоены поощрений Специальным фондом главы государства. Кроме того, ежегодно, начиная с 2003 года, лучшим учащимся, студентам и молодым работникам присуждается специальная премия Могилевского областного исполнительного комитета в социальной сфере.