К брестскому видеоблогеру Сергею Петрухину ворвался ОМОН, у него проходит обыск

30 августа в квартиру брестского видеоблогера Сергея Петрухина ворвался ОМОН.

Видео: Народный репортер

За несколько секунд до появления правоохранителей Сергей Петрухин начал прямую трансляцию в интернете. Он успел лишь сообщить, что к нему пришли сотрудники милиции, а затем человек в маске вошел в комнату и уложил его на пол лицом вниз. После этого видеоблогеру сообщили, что в его квартире пройдет обыск. На этом трансляция завершилась.

На данный момент телефон Сергея Петрухина недоступен, в обстоятельствах произошедшего разбираются правозащитники.

Напомним, ранее на видеоблогера завели уголовное дело за клевету на участкового и оскорбление милиционеров.

«Я предполагаю, что обыск проводится в рамках этого уголовного дела», — рассказал TUT.BY правозащитник Роман Кисляк.

Сергей Петрухин — автор канала «Народный репортер» на YouTube, где он выкладывает свои видеосюжеты на остросоциальные темы. Героями его роликов становились правоохранители, чиновники, а также инициаторы строительства под Брестом аккумуляторного завода.