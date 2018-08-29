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К брестскому видеоблогеру Сергею Петрухину ворвался ОМОН, у него проходит обыск
30.08.2018 12:35 — Новости Общества | Tut.by
30 августа в квартиру брестского видеоблогера Сергея Петрухина ворвался ОМОН.
Видео:
За несколько секунд до появления правоохранителей Сергей Петрухин начал прямую трансляцию в интернете. Он успел лишь сообщить, что к нему пришли сотрудники милиции, а затем человек в маске вошел в комнату и уложил его на пол лицом вниз. После этого видеоблогеру сообщили, что в его квартире пройдет обыск. На этом трансляция завершилась.
На данный момент телефон Сергея Петрухина недоступен, в обстоятельствах произошедшего разбираются правозащитники.
Напомним, ранее на видеоблогера
«Я предполагаю, что обыск проводится в рамках этого уголовного дела», — рассказал TUT.BY правозащитник Роман Кисляк.
Сергей Петрухин — автор канала «Народный репортер» на YouTube, где он выкладывает свои видеосюжеты на остросоциальные темы. Героями его роликов становились правоохранители, чиновники, а также инициаторы строительства под Брестом аккумуляторного завода.
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За несколько секунд до появления в квартире ОМОНа блогер начал прямую трансляцию.
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