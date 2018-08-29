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Новую редакцию закона о здравоохранении планируется разработать в 2019 году
30.08.2018 12:12 — Новости Общества | БелТА
Во время круглого стола
30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новую редакцию закона "О здравоохранении" планируется разработать в 2019 году, сообщила начальник управления кадровой политики, учреждений образования Министерства здравоохранения Республики Беларусь Ольга Маршалко во время круглого стола в БЕЛТА.
"Здравоохранение, медицинские технологии развиваются столь стремительно, что действующий закон, который обновлялся всего четыре года назад, уже требует корректировки. Необходимо внести большое количество понятий, а многие придется менять, - отметила она. - В 2019 году планируется разработать новую редакцию закона о здравоохранении".
По ее словам, при разработке нового законопроекта будут рассматриваться в том числе вопросы биоэтики, касающиеся репродуктивных технологий, трансплантологии, клонирования и др.
По информации Министерства здравоохранения, изменения и дополнения также коснутся электронного здравоохранения, контролируемого лечения, предабортного консультирования, роли профессиональных медицинских ассоциаций, защиты прав медицинских работников и др.-0-
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30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новую редакцию закона "О здравоохранении" планируется разработать в 2019 году, сообщила начальник управления кадровой политики,...
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