В Логойске пьяная мать набросилась с кулаками на заведующую детсадом

Конфликт в детсаду Логойска закончился вызовом милиции и скорой. Сотрудники отказались возвращать ребенка явно пьяной маме, та бросилась с кулаками. В итоге, по словам очевидцев, заведующую учреждения выносили на носилках.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Инцидент произошел вечером 27 августа, когда родители пришли забирать детей из сада. Мама одного из ребят оказалась пьяной.

«Воспитатели отказались отдавать ребенка матери в таком состоянии, не имеют права. А уже в кабинете началась драка, женщина разбила [заведующей] нос и голову. Заведующая до сих пор на больничном», — рассказала местная жительница.

По словам очевидцев, сотрудницу выносили на носилках. На место приезжала милиция, мать ребенка увезли в наручниках в отделение. В детском саду не хотят говорить об этом случае, даже о состоянии своего руководителя.

В пресс-службе милиции Минской области подтвердили информацию. Вызов в сад поступил после срабатывания кнопки охранной сигнализации.

«Из собранных материалов проверки следует, что работники детского учреждения отказались отдавать ребенка маме, пришедшей за ним с видимыми признаками алкогольного опьянения. По данному поводу возникла конфликтная ситуация, в ходе которой нетрезвая женщина применила насилие к сотрудницам детского сада и повредила их имущество. В результате одной из сотрудниц учреждения оказана медицинская помощь, агрессивная мама задержана», — рассказал начальник Логойского РОВД Дмитрий Милашевский.

По результатам проверки сотрудники милиции усматривают в действиях 31-летней мамы признаки хулиганства. Материалы проверки переданы с районный отдел Следственного комитета, уже там дадут правовую оценку действиям и решат: возбуждать дело или нет.

Как удалось выяснить TUT.BY, женщина воспитывает троих детей. По неофициальной информации, у семьи статус СОП. После описанных событий дети находятся под присмотром бабушки.