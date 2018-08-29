ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Логойске пьяная мать набросилась с кулаками на заведующую детсадом

30.08.2018 12:59 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Конфликт в детсаду Логойска закончился вызовом милиции и скорой. Сотрудники отказались возвращать ребенка явно пьяной маме, та бросилась с кулаками. В итоге, по словам очевидцев, заведующую учреждения выносили на носилках.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Инцидент произошел вечером 27 августа, когда родители пришли забирать детей из сада. Мама одного из ребят оказалась пьяной.

«Воспитатели отказались отдавать ребенка матери в таком состоянии, не имеют права. А уже в кабинете началась драка, женщина разбила [заведующей] нос и голову. Заведующая до сих пор на больничном», — рассказала местная жительница.

По словам очевидцев, сотрудницу выносили на носилках. На место приезжала милиция, мать ребенка увезли в наручниках в отделение. В детском саду не хотят говорить об этом случае, даже о состоянии своего руководителя.

В пресс-службе милиции Минской области подтвердили информацию. Вызов в сад поступил после срабатывания кнопки охранной сигнализации.

«Из собранных материалов проверки следует, что работники детского учреждения отказались отдавать ребенка маме, пришедшей за ним с видимыми признаками алкогольного опьянения. По данному поводу возникла конфликтная ситуация, в ходе которой нетрезвая женщина применила насилие к сотрудницам детского сада и повредила их имущество. В результате одной из сотрудниц учреждения оказана медицинская помощь, агрессивная мама задержана», — рассказал начальник Логойского РОВД Дмитрий Милашевский.

По результатам проверки сотрудники милиции усматривают в действиях 31-летней мамы признаки хулиганства. Материалы проверки переданы с районный отдел Следственного комитета, уже там дадут правовую оценку действиям и решат: возбуждать дело или нет.

Как удалось выяснить TUT.BY, женщина воспитывает троих детей. По неофициальной информации, у семьи статус СОП. После описанных событий дети находятся под присмотром бабушки.

 
 
Ссылка на источник 79
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам очевидцев, после инцидента сотрудницу выносили на носилках. У нее был разбит нос и голова.
 
Новости дня
Новости общества
 
Распространение подросткового парламентаризма повысит эффективность молодежных инициатив — Андрей Кунцевич
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.08.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика