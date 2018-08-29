Часто просят помочь с обувью. Как белорусы идут в Красный Крест, чтобы собрать детей к школе

Все больше белорусов обращаются в Красный Крест с просьбой помочь собрать детей в школу. Чаще всего просят выручить с обувью. Всегда востребована одежда и канцтовары. О том, кому и почему не хватает денег, чтобы собрать детей в школу, рассказали TUT.BY.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Анжелика Василевская

Пятьдесят рублей — серьезные траты для неполной семьи

Юлия, 37 лет, живет в городе Лида. Женщина одна воспитывает сыновей: старший вот-вот пойдет в девятый класс, младший ходит в детский сад. На днях Юлия получила в местном отделении Белорусского общества Красного Креста канцтовары. На днях должен прийти гуманитарный груз и можно будет получить одежду к школе.

— Тетради полуобщие, тонкие, ручки, линейки, карандаши, цветная бумага, картон, пластилин, альбомы для рисования, — перечисляет Юлия канцтовары, которые выдали на двоих детей. — Если бы я сама покупала это все, пришлось бы отдать, думаю, рублей пятьдесят.

Пятьдесят рублей — серьезные траты для Юлии. Сейчас весь доход семьи — около 470 рублей. Из них около 200 рублей Юлия получает за уход за ребенком с инвалидностью — у младшего сына большие проблемы со зрением, ребенок не видит на один глаз.

— Меня поставили в социально опасное положение за низкий материальный достаток, в сентябре обещают снять, — рассказывает Юлия. — Раньше-то мы жили только за счет алиментов. Ну и еще я оформила ремесленничество: плету корзинки из газет, панно на стены, мелочи какие-то, продаю по знакомым.

Красный Крест помогает уже не первый год. Больше семья ни на чью помощь не надеется.

— Когда-то жила в Минске, работала на АЗС, а когда у мамы случился инсульт, вынуждена была переехать, смотреть за ней… У кого-то есть родственники, а я за семь месяцев похоронила семь человек: маму, бабушку… Есть сестра у меня, но она живет в другом городе и у нее тоже своя семья, — рассказывает Юлия свою историю. — Так получилось, что все поуходили, на следующий год сломалась вся бытовая техника, а на третий год дети часто попадали в больницы, ребенок проколол глаз, были операции. Очень сложный период. В Красном Кресте мы уже и одежду получали, и продукты питания, и подарки на Новый год, дети ходили на елку. А так в магазины ходим только с секонд-хенд. В этом году мне подарили пять уток — у нас частный дом.

Белорусский Красный Крест: «Доход 120−200 рублей на семью — не миф»



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

Белорусское общество Красного Креста уже традиционно помогает собирать в школу детей из семей в тяжелой ситуации.

— Мы собираем то, что действительно необходимо. Самая частая просьба: помочь с обувью. Она изнашивается у детей моментально. А если в семье трое, четверо, пятеро и более детей — обеспечить всех несколькими парами родители не всегда в силах. Второй по популярности запрос: одежда. Всегда востребованы канцелярские товары. В Красном Кресте помощь предоставляется только в натуральном виде: вещи, продукты. Деньгами мы не помогаем, — рассказывает TUT.BY заместитель Генерального секретаря БОКК Романия Скоморошко.

В прошлом году одежду, канцтовары и другие нужные вещи получили 6388 детей. К началу этого учебного года Красный Крест также проводит акцию . Пока итоговых цифр нет, но, по словам Романии Скоморошко, сообщений и просьб о помощи становится больше. Возможно, дело в том, что люди становятся более осведомленными.

— Многие люди обращаются за помощью, потому что по воле случая оказались в сложной жизненной ситуации. Это и пожары, и серьезные болезни, и ДТП, и тюрьма, и сокращение, и смерть. От таких происшествий никто не застрахован. Горе может случиться с каждым, независимо от достатка, статуса и возраста.

— Чем люди объясняют, что им нужна помощь?

— Большинство людей обращаются к нам за поддержкой по причине плохого финансового положения. К сожалению, низкие зарплаты в отдельных регионах — не исключение. Это не повсеместно, но доход 120−200 рублей в месяц на семью — тоже не миф. Кроме того, работа есть не везде, и не у каждого есть возможность уехать в другой город или страну на заработки. Ситуации разные. Стоит сказать про людей, которые вернулись из мест лишения свободы. К сожалению, отношение общества к таким людям до сих пор предвзятое. Но люди оказываются в тюрьме не всегда потому, что являются отпетыми преступниками. Однако им достаточно сложно сразу после освобождения найти хоть какую-то работу, а есть семья, дети, которых нужно кормить, которых нужно каким-то образом собрать в школу, — рассказывает Романия Скоморошко.

Помогают собирать детей в школу и беженцам. По сравнению с 2014 и 2015 годами, их в Беларуси стало меньше, но в некоторых районах таких семей до сих пор достаточно много. Среди них — многодетные, неполные семьи, семьи, где есть один или несколько человек с инвалидностью.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

— Есть люди и семьи, которым мы помогаем не разово, но речь не про ежемесячную помощь, а именно про периодическую — когда есть возможность. Но это те, у которых ситуация на самом деле очень сложная, и она не изменится по мановению волшебной палочки. Например, бабушка-пенсионерка растит двоих внуков, родители которых лишены родительских прав. Мать одна воспитывает троих детей, один из которых — ребенок с инвалидностью, отца нет. Семья с десятью детьми: мать ведет хозяйство и занимается детьми, работает только отец. Конечно, есть и «профессиональные» просители и жалобщики. К сожалению, с такими случаями мы тоже сталкиваемся нередко. Есть люди, которые с завидной регулярностью требуют им помочь, причем ситуация у них не всегда тяжелая. Кроме того, когда помощь им оказывается (если люди документально подтверждают категорию уязвимости), они выставляют претензии: брюки не такого фасона, кофточка не новая, фломастеры не правильной марки. Нюансов хватает.

— Чтобы получить помощь от Красного Креста, семья должна принести справки? Если да, то какие?

— Прежде чем выдавать помощь, мы обязаны запросить документальное подтверждение, что человек или семья действительно относятся к категории нуждающихся. Всегда необходимо предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, справку о доходах. Многодетным семьям, людям с инвалидностью — соответствующие удостоверения. Матерям-одиночкам — справку из ЗАГСа и так далее. Какие именно документы и в каком объеме необходимо предоставить человеку конкретно в его случае, мы сообщаем при обращении к нам.

Белорусский Красный Крест благодарит белорусов, которые передают вещи тем, кому они очень нужны.

— Однако далеко не каждый приносит нам чистые и пригодные для использования обувь, одежду. Нередко вещи грязные, порванные, не подлежащие восстановлению. Какими помыслами руководствуются те, кто такие вещи приносит, мы не знаем. Но мы не отчаиваемся и надеемся на взаимопонимание и взаимоуважение, — подытоживает Романия Скоморошко.