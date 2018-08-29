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В суде по делу Коржича зачитывают описание следственных экспериментов

30.08.2018 13:47 — Новости Общества | БелТА  
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30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В суде по делу Коржича зачитывают описание следственных экспериментов, передает корреспондент БЕЛТА.

Всего было проведено три следственных эксперимента с участием разных статистов, сходных по комплектации с умершим Александром. Было установлено, что человек в этих условиях мог совершить самоубийство. Военнослужащего нашли висящим в петле из ремня с пряжкой. Визуально следов, похожих на кровь, не обнаружено.

Из протокола осмотра места происшествия, который зачитал прокурор, известно, что в подвале медроты, где было найдено тело, следов борьбы и следов, похожих на кровь, не обнаружено. Запирающее устройство повреждений не имеет.

До этого в качестве свидетеля выступил Александр, который проходил срочную службу в Печах. Он рассказал то, что ему известно об обстоятельствах, связанных с выпиской Коржича из медроты в медпункт 26 сентября. В этот день его, а также еще нескольких человек, выписывали. В медпункт сопроводил какой-то сержант, Коржич постоянно был вместе со всеми, никуда не отлучался. В медпункте фельдшер пыталась дозвониться в роту: военнослужащих также должны были сопроводить. Но из-за неработающего телефона она не смогла этого сделать. После чего свидетель, увидев в медпункте военнослужащих из своего подразделения, отправился с ними, а Коржич остался в коридоре.

Обвиняемыми по делу проходят сержант Евгений Барановский, ему вменяется совершение преступлений по ч.1,2 ст.430 УК (получение взятки и повторное получение взятки) и ч.3 ст.455 УК (превышение власти, повлекшее тяжкие последствия), по ч.1 ст.205 УК (кража). По делу также проходят сержант Антон Вяжевич (ч.1,2 ст.430, ч.3 ст.455 УК) и младший сержант Егор Скуратович (ч.1,2 ст.430, ч.3 ст.455 УК).-0-

 
Теги: Минск
 
 
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30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В суде по делу Коржича зачитывают описание следственных экспериментов, передает корреспондент БЕЛТА. Всего было проведено три...
 
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