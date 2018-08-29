Прошли областные соревнования добровольных пожарных команд области

Для качественного реагирования на возможные происшествия добровольцы проходят специальную подготовку.

Выявить лучших добровольцев, отработать теоретические и практические навыки позволяют ежегодные областные соревнования среди добровольных пожарных команд и дружин столичного региона.

27 августа на базе филиала «Институт переподготовки и повышения квалификации» Университета гражданской защиты МЧС Беларуси в поселке Светлая Роща под Борисовом прошли ежегодные областные соревнования на лучшую пожарную команду. Состязание состояло из 3-х этапов: преодоление стометровой полосы с препятствиями, боевое развёртывание и тестирование.

В соревновании приняли участие 23 команды – победители районных соревнований.

Первое место в областных соревнованиях заняла команда ОАО «Беларуськалий» Солигорского района, в шаге от победы была команда УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов», которая заняла почетное второе место, третье место заняла команда филиала «Крупское УМГ ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».