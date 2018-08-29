ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Прошли областные соревнования добровольных пожарных команд области

30.08.2018 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Для качественного реагирования на возможные происшествия добровольцы проходят специальную подготовку.

Выявить лучших добровольцев, отработать теоретические и практические навыки позволяют ежегодные областные соревнования среди добровольных пожарных команд и дружин столичного региона.

27 августа на базе филиала «Институт переподготовки и повышения квалификации» Университета гражданской защиты МЧС Беларуси в поселке Светлая Роща под Борисовом прошли ежегодные областные соревнования на лучшую пожарную команду. Состязание состояло из 3-х этапов: преодоление стометровой полосы с препятствиями, боевое развёртывание и тестирование.

В соревновании приняли участие 23 команды – победители районных соревнований.

Первое место в областных соревнованиях заняла команда ОАО «Беларуськалий» Солигорского района, в шаге от победы была команда УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов», которая заняла почетное второе место, третье место заняла команда филиала «Крупское УМГ ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

http://minobl.mchs.gov.by/

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Основной силой при тушении пожаров являются пожарные аварийно-спасательные подразделения. Для принятия мер по борьбе с ЧС до прибытия профессиональных...
 
Новости дня
Новости общества
 
Более 260 детей Гомельской области получат канцтовары от БРСМ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.08.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика