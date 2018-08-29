ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Властелина села» Минщины определят в Борисове

30.08.2018 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

«Властелин села» станет творческим продолжением открытого областного форума сельской молодежи, который стартует на базе Белорусского государственного аграрного технического университета 14 сентября. В форуме примут участие более 300 молодых людей из сельской местности 22 районов Минской области, а также около 200 студентов этого университета. Как рассказала заведующий сектором молодежной политики главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Минского облисполкома Ольга Шибко, на форуме основным вопросом станет устойчивое развитие сельских территорий.

После открытия участники форума разъедутся по тематическим секциям в Смолевичский, Червенский, Дзержинский, Логойский и Минский районы. К примеру, секция «Сельское хозяйство» будет проходить в Смолевичском районе. Здесь молодые активисты Минщины познакомятся с инновационными технологиями в сельском хозяйстве на примере нескольких предприятий района. А также с социальной инфраструктурой предприятий, формами поддержки молодых работников.

Встретятся участники проекта вечером в деревне Дудинка Борисовского района. На базе детского оздоровительного лагеря «Салют» ОАО «БАТЭ» – управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» пройдет вечер знакомств, выступление команд КВН и молодежная дискотека.

Областной этап республиканского семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села» пройдет здесь же 15 сентября. Будут работать сельские подворья и выставки достижений сельскохозяйственных организаций. Состоится встреча руководства Минской области, заинтересованных структурных подразделений, предпринимателей с участниками областного форума сельской молодежи в формате открытого диалога.

Организаторы областного этапа уверены, что все семьи-участницы, приехавшие бороться за почетный титул и путевку в финал проекта, в полной мере прочувствуют дух конкурса, заведут новые знакомства, пообщаются в неформальной обстановке, а также весело и с пользой проведут время в большой дружной компании Союза молодежи.

http://www.mlyn.by/

 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За звание «Властелин села» на областном этапе одноименного республиканского сельскохозяйственного проекта поборются 22 семьи из Минской области. Соревнования...
 
Новости дня
Новости общества
 
Могилев может стать первым городом в пилотном проекте ЮНИСЕФ по детскому бюджетированию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.08.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Полоцка
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика