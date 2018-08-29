«Властелина села» Минщины определят в Борисове

«Властелин села» станет творческим продолжением открытого областного форума сельской молодежи, который стартует на базе Белорусского государственного аграрного технического университета 14 сентября. В форуме примут участие более 300 молодых людей из сельской местности 22 районов Минской области, а также около 200 студентов этого университета. Как рассказала заведующий сектором молодежной политики главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Минского облисполкома Ольга Шибко, на форуме основным вопросом станет устойчивое развитие сельских территорий.

После открытия участники форума разъедутся по тематическим секциям в Смолевичский, Червенский, Дзержинский, Логойский и Минский районы. К примеру, секция «Сельское хозяйство» будет проходить в Смолевичском районе. Здесь молодые активисты Минщины познакомятся с инновационными технологиями в сельском хозяйстве на примере нескольких предприятий района. А также с социальной инфраструктурой предприятий, формами поддержки молодых работников.

Встретятся участники проекта вечером в деревне Дудинка Борисовского района. На базе детского оздоровительного лагеря «Салют» ОАО «БАТЭ» – управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» пройдет вечер знакомств, выступление команд КВН и молодежная дискотека.

Областной этап республиканского семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села» пройдет здесь же 15 сентября. Будут работать сельские подворья и выставки достижений сельскохозяйственных организаций. Состоится встреча руководства Минской области, заинтересованных структурных подразделений, предпринимателей с участниками областного форума сельской молодежи в формате открытого диалога.

Организаторы областного этапа уверены, что все семьи-участницы, приехавшие бороться за почетный титул и путевку в финал проекта, в полной мере прочувствуют дух конкурса, заведут новые знакомства, пообщаются в неформальной обстановке, а также весело и с пользой проведут время в большой дружной компании Союза молодежи.