Межкультурный диалог: Турслёт дружбы





Лето – время отдыха и весёлых приключений. Поэтому именно в эту пору года чаще всего устраиваются туристические слёты, которые собирают активных и смелых людей, соревнующихся на звание лучшей туристической команды.





В середине августа на турслёт в поселении Марушкинское города Москвы, с которым два года назад подписан договор о побратимстве, отправилась и команда из Давид-Городка. Принимающая сторона честно предупредила: соревнования довольно сложные и никаких поблажек гостям не будет. Поэтому в состав делегации были включены ловкие и смелые, спортивные, умелые участники, которые имеют непосредственное отношение к спорту. А это тренер по футболу Давид-Городокской ДЮСШ Эдуард Лыбко, учителя физического воспитания средней школы № 2 Давид-Городка Анна Зновец и Александр Савич, студент факультета физического воспитания Брестского государственного университета имени А. С. Пушкина Виктор Головач, возглавлял делегацию директор Давид-Городокской ДЮСШ Николай Летун, обязанности администратора выполняла Нина Савич.



Кроме нашей команды, которую назвали «Беларусики», в турслёте приняли участие ещё 15 команд из Подмосковья. И если последние уже участвовали в предыдущих и имели представление о данном мероприятии, то нашим ребятам было всё в новинку. Правда, это совсем не составило трудностей, ведь на поляне в селе Большое Покровское, где и собственно проходил слёт, царила просто невероятная атмосфера дружелюбия.



Но это не означало, что кто-то собирается простотак отдавать победу, о чём говорил накал страстей во время соревнований. Несмотря, что дома наша команда серьёзно готовилась и проводила тренировки, некоторые конкурсы всё же удивили своей сложностью. В частности полоса препятствий, которая включала в себя 12 этапов и которую наша команда завершила лишь на 11 месте. Но зато неплохо справились с туристической пешеходной дистанцией, ориентированием «Лабиринт», конкурсом узловязов и даже заняла первое место в соревнованиях по фигурному вождению велосипедов, с которым бесподобно справился Александр Савич. Дали о себе знать велопоходы, которые на протяжении более 10 лет организовываются в школе и в которых молодой учитель — постоянный участник.

Довольно серьёзным было испытание ночное ориентирование, где надо было выбраться из леса в тёмное время суток, а также поляна заданий.



Но были и весёлые конкурсы, которые буквально переносили в детство: прыжки в мешках, езда на надувном коне, хоккей на траве с огромной надувной клюшкой. Безоговорочную победу наша команда одержала в перетягивании каната, уставив в не удел будущих победетилей.

В общем, мероприятие было очень интересным и полезным в контексте дружбы между братскими народами. Ведь многие помнят знаменитые всесоюзные турслёты, которые объединяли молодёжь всего Советского Союза и где многие даже находили свою вторую половину.



Да и итоговое шестое место, которое заняла наша команда, – довольно хороший результат. Ведь они попали в цветочную церемонию и были награждены подарками администрации поселения Марушкинское. Первой стала команда «База Лесная» из городского округа Троицк.

Как рассказал капитан команды Николай Летун, все участники остались в восторге от участия в турслёте и с удовольствием встретились бы ещё раз. Поэтому будем рады встречать москвичей на белорусской поляне.

Кроме того, наша делегация во время поездки познакомилась с неповторимой Москвой, прогулялась по Арбату и совершила ночную поездку по Москве-реке, наполнив свою память незабываемыми воспоминаниями.

Анна Мельник