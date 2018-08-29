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Большой педсовет установил задачи для педагогов Дубровенщины на новый учебный год

30.08.2018 — Новости Общества | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Большой педсовет установил задачи для педагогов Дубровенщины на новый учебный год

В актовом зале средней школы №1 г.Дубровно на августовской конференции педагогической общественности нашего района собрались и ветераны, и молодые педагоги.
Августовская конференция — это и праздник, и серьезный разговор профессионалов, и результат огромной работы, которую педагоги ведут постоянно.
По традиции начальник отдела по образованию Дубровенского райисполкома Ирина Контровская, провела детальный анализ работы учреждений образования в прошлом учебном году, рассказала о готовности школ к новому учебному году, заострила внимание на задачах, стоящих перед педагогами в ближайшем будущем.


Большой педсовет установил задачи для педагогов Дубровенщины на новый учебный год


Большой педсовет установил задачи для педагогов Дубровенщины на новый учебный год

Сейчас в районе трудится 387 педагогических работников. 318 преподают в учреждениях общего среднего и дошкольного образования. 77,3% педагогов имеют высшее образование, 76,2% — первую и высшую квалификационную категории.
Особые слова благодарности были адресованы педагогам, которые смогли подготовить призеров областных предметных олимпиад — Л.А.Коляго и С.А.Макаревич, и тех, чьи воспитанники победили в творческих и интеллектуальных конкурсах области и республики — А.И.Штуро, В.В.Корнеевой, В.В.Солодухину, А.Г.Арутюнову, Е.В.Кирик. Они награждены грамотами главного управления по образованию Витебского облисполкома.


Большой педсовет установил задачи для педагогов Дубровенщины на новый учебный год


Большой педсовет установил задачи для педагогов Дубровенщины на новый учебный год


Большой педсовет установил задачи для педагогов Дубровенщины на новый учебный год

За активное участие в областных конкурсах грамотой отдела по образованию Дубровенского райисполкома отмечены И.П.Четверенько (учитель иностранного языка средней школы №1), В.В.Четверенько (учитель иностранного языка средней школы №2); Г.А.Бричикова (учитель ритмики средней школы №2); В.В.Шабуня (педагог-организатор Зарубской детский сад-средней школы); Е.Н.Ивулина (учитель истории Осинторфской средней школы); О.И.Шаповалова (библиотекарь Будской детский сад-средней школы); Л.В.Крыжевич (педагог-психолог Добрынской детский сад-средней школы).


Большой педсовет установил задачи для педагогов Дубровенщины на новый учебный год

Это те педагоги, на которых следует равняться молодым специалистам, которые в этом году только начинают свой путь в этой нелегкой, но очень нужной и интересной профессии. В этом году педагогический коллектив района пополнился 6 молодыми коллегами:
Анастасия Козлова будет работать воспитателем в ясли-сад №2 г.Дубровно; Виктория Кузьмичева — учителем физической культуры и здоровья в Осинторфской средней школе; Валерия Луценко — воспитателем в ясли — сад №3 г. Дубровно; Полина Левтерова — учителем начальных классов в Будской детский сад — средней школе; Ольга Злепушкова — учителем английского языка в средней школе №1 г.Дубровно; Карина Драгель — учителем английского языка в средней школы №2 г.Дубровно.


Большой педсовет установил задачи для педагогов Дубровенщины на новый учебный год


Большой педсовет установил задачи для педагогов Дубровенщины на новый учебный год

Им продолжать традиции педагогов Дубровенщины, им продолжать эстафету в том числе и ветеранов педагогического труда, которых чествовали на сцене большого районного педсовета; воспитателя государственного учреждения образования «Ясли — сад №2 г. Дубровно» Аллы Анатольевны Наумовой и заместителя заведующего по основной деятельности государственного учреждения образования «Ясли — сад №3 г. Дубровно» Татьяны Степановны Католиковой.
Одной из добрых традиций-соревнований педагогических коллективов является подготовка школ к новому учебному году.
Коллективы учреждений образования провели большую работу по подготовке зданий и учебного оборудования к началу занятий. По итогам оценки комиссии по проверке готовности к новому учебному году признаны победителями: средняя школа № 1 г.Дубровно и ясли-сад № 3 г.Дубровно —1 место; средняя школа № 2 г.Дубровно, Осинторфская средняя школа и Еремеевская детский сад-начальная школа — 2 место; Добрынская детский сад-средняя школа и Будская детский сад-средняя школа — 3 место.


Большой педсовет установил задачи для педагогов Дубровенщины на новый учебный год

Педагоги постоянно находятся в творческом поиске методов и форм повышения качества образования.
На районной конференции были презентованы лучшие наработки по самым разным ключевым направлениям педагогической деятельности. Так, о развитии речи ребенка через театральную деятельность рассказала заместитель заведующего по основной деятельности ясли — сад №4 С.М.Тимощенко.
Опытом использования новых информационно-коммуникационных технологий во всех направлениях школьной деятельности поделилась заместитель директора по учебной работе средней школы №1 г.Дубровно Н.Б.Колесникова.
Как сделать факультативные занятия и занятия по интересам творческими и познавательными, рассказала учитель информатики средней школы №2 В.В.Корнеева. А руководитель туристического кружка Осинторфской средней школы В.В.Солодухин рассказал, как за короткий срок сплотить детей и добиться результатов.

Работа с одаренными детьми, повышение результативности выступления на областном и республиканском этапах олимпиады, исследовательских конференциях, экономия бюджетных средств, комплектование классов с оптимальной наполняемостью, серьезная профориентационная работа, практическое внедрение методических нововведений — важнейшие задачи, которые предстоит решать учительству района в 2018-2019 учебном году.
Яркими и интересными моментами на празднике стали выступления воспитанников творческих кружков и объединений по интересам школ и Центра детей и молодежи.


Большой педсовет установил задачи для педагогов Дубровенщины на новый учебный год


Большой педсовет установил задачи для педагогов Дубровенщины на новый учебный год


Большой педсовет установил задачи для педагогов Дубровенщины на новый учебный год


Большой педсовет установил задачи для педагогов Дубровенщины на новый учебный год

Елена КОРСАКОВА.

Фото Юлии СТАРАВОЙТОВОЙ.

 
 
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В актовом зале средней школы №1 г.Дубровно на августовской конференции педагогической общественности нашего района собрались и ветераны, и молодые педагоги.
 
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