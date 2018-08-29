Большой педсовет установил задачи для педагогов Дубровенщины на новый учебный год





В актовом зале средней школы №1 г.Дубровно на августовской конференции педагогической общественности нашего района собрались и ветераны, и молодые педагоги.

Августовская конференция — это и праздник, и серьезный разговор профессионалов, и результат огромной работы, которую педагоги ведут постоянно.

По традиции начальник отдела по образованию Дубровенского райисполкома Ирина Контровская, провела детальный анализ работы учреждений образования в прошлом учебном году, рассказала о готовности школ к новому учебному году, заострила внимание на задачах, стоящих перед педагогами в ближайшем будущем.













Сейчас в районе трудится 387 педагогических работников. 318 преподают в учреждениях общего среднего и дошкольного образования. 77,3% педагогов имеют высшее образование, 76,2% — первую и высшую квалификационную категории.

Особые слова благодарности были адресованы педагогам, которые смогли подготовить призеров областных предметных олимпиад — Л.А.Коляго и С.А.Макаревич, и тех, чьи воспитанники победили в творческих и интеллектуальных конкурсах области и республики — А.И.Штуро, В.В.Корнеевой, В.В.Солодухину, А.Г.Арутюнову, Е.В.Кирик. Они награждены грамотами главного управления по образованию Витебского облисполкома.



















За активное участие в областных конкурсах грамотой отдела по образованию Дубровенского райисполкома отмечены И.П.Четверенько (учитель иностранного языка средней школы №1), В.В.Четверенько (учитель иностранного языка средней школы №2); Г.А.Бричикова (учитель ритмики средней школы №2); В.В.Шабуня (педагог-организатор Зарубской детский сад-средней школы); Е.Н.Ивулина (учитель истории Осинторфской средней школы); О.И.Шаповалова (библиотекарь Будской детский сад-средней школы); Л.В.Крыжевич (педагог-психолог Добрынской детский сад-средней школы).







Это те педагоги, на которых следует равняться молодым специалистам, которые в этом году только начинают свой путь в этой нелегкой, но очень нужной и интересной профессии. В этом году педагогический коллектив района пополнился 6 молодыми коллегами:

Анастасия Козлова будет работать воспитателем в ясли-сад №2 г.Дубровно; Виктория Кузьмичева — учителем физической культуры и здоровья в Осинторфской средней школе; Валерия Луценко — воспитателем в ясли — сад №3 г. Дубровно; Полина Левтерова — учителем начальных классов в Будской детский сад — средней школе; Ольга Злепушкова — учителем английского языка в средней школе №1 г.Дубровно; Карина Драгель — учителем английского языка в средней школы №2 г.Дубровно.













Им продолжать традиции педагогов Дубровенщины, им продолжать эстафету в том числе и ветеранов педагогического труда, которых чествовали на сцене большого районного педсовета; воспитателя государственного учреждения образования «Ясли — сад №2 г. Дубровно» Аллы Анатольевны Наумовой и заместителя заведующего по основной деятельности государственного учреждения образования «Ясли — сад №3 г. Дубровно» Татьяны Степановны Католиковой.

Одной из добрых традиций-соревнований педагогических коллективов является подготовка школ к новому учебному году.

Коллективы учреждений образования провели большую работу по подготовке зданий и учебного оборудования к началу занятий. По итогам оценки комиссии по проверке готовности к новому учебному году признаны победителями: средняя школа № 1 г.Дубровно и ясли-сад № 3 г.Дубровно —1 место; средняя школа № 2 г.Дубровно, Осинторфская средняя школа и Еремеевская детский сад-начальная школа — 2 место; Добрынская детский сад-средняя школа и Будская детский сад-средняя школа — 3 место.







Педагоги постоянно находятся в творческом поиске методов и форм повышения качества образования.

На районной конференции были презентованы лучшие наработки по самым разным ключевым направлениям педагогической деятельности. Так, о развитии речи ребенка через театральную деятельность рассказала заместитель заведующего по основной деятельности ясли — сад №4 С.М.Тимощенко.

Опытом использования новых информационно-коммуникационных технологий во всех направлениях школьной деятельности поделилась заместитель директора по учебной работе средней школы №1 г.Дубровно Н.Б.Колесникова.

Как сделать факультативные занятия и занятия по интересам творческими и познавательными, рассказала учитель информатики средней школы №2 В.В.Корнеева. А руководитель туристического кружка Осинторфской средней школы В.В.Солодухин рассказал, как за короткий срок сплотить детей и добиться результатов.

Работа с одаренными детьми, повышение результативности выступления на областном и республиканском этапах олимпиады, исследовательских конференциях, экономия бюджетных средств, комплектование классов с оптимальной наполняемостью, серьезная профориентационная работа, практическое внедрение методических нововведений — важнейшие задачи, которые предстоит решать учительству района в 2018-2019 учебном году.

Яркими и интересными моментами на празднике стали выступления воспитанников творческих кружков и объединений по интересам школ и Центра детей и молодежи.

























Елена КОРСАКОВА.

Фото Юлии СТАРАВОЙТОВОЙ.