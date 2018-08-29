ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Акция «Соберем детей в школу» продолжается

30.08.2018 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Акция «Соберем детей в школу» продолжается

Акция «Соберем детей в школу» теперь стала одним из самых масштабных мероприятий, предваряющих  начало учебного года. Ее основоположником стал Красный Крест, а со временем многие организации и предприятия  подключились к ней.
В этот раз двадцать пять ребят – подопечных Гродненской областной организации Красного Креста – получили свои наборы к школе. Чтобы новый учебный год начинался с приятных эмоций и школьники были полностью готовы к освоению новых знаний, волонтеры Красного Креста в течение месяца собирали канцтовары и привлекали к участию гродненцев. Ручек, тетрадей, альбомов и фломастеров хватит на всех, потому что в Гродно живут люди отзывчивые и неравнодушные.
Валерий Краевский, специалист по работе с молодежью Гродненской областной организации Красного Креста:
 На данный момент у нас идет завершающий этап этой акции, вообще, она проходит с первого августа по первое сентября. До первого сентября мы планируем выдать все, что собрали, детям из целевой аудитории. К целевой аудитории относятся дети из семей беженцев, лиц, ищущих убежища, вынужденных мигрантов, а также дети-инвалиды, многодетные семьи и неполные семьи.

Гродно Плюс

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Акция «Соберем детей в школу» теперь стала одним из самых масштабных мероприятий, предваряющих  начало учебного года. Ее основоположником стал Красный
 
Новости дня
Новости общества
 
Часто просят помочь с обувью. Как белорусы идут в Красный Крест, чтобы собрать детей к школе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Новости Полоцка
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика