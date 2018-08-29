Акция «Соберем детей в школу» продолжается





Акция «Соберем детей в школу» теперь стала одним из самых масштабных мероприятий, предваряющих начало учебного года. Ее основоположником стал Красный Крест, а со временем многие организации и предприятия подключились к ней.

В этот раз двадцать пять ребят – подопечных Гродненской областной организации Красного Креста – получили свои наборы к школе. Чтобы новый учебный год начинался с приятных эмоций и школьники были полностью готовы к освоению новых знаний, волонтеры Красного Креста в течение месяца собирали канцтовары и привлекали к участию гродненцев. Ручек, тетрадей, альбомов и фломастеров хватит на всех, потому что в Гродно живут люди отзывчивые и неравнодушные.

Валерий Краевский, специалист по работе с молодежью Гродненской областной организации Красного Креста:

— На данный момент у нас идет завершающий этап этой акции, вообще, она проходит с первого августа по первое сентября. До первого сентября мы планируем выдать все, что собрали, детям из целевой аудитории. К целевой аудитории относятся дети из семей беженцев, лиц, ищущих убежища, вынужденных мигрантов, а также дети-инвалиды, многодетные семьи и неполные семьи.

Гродно Плюс