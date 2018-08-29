Неизвестный зверь терроризирует деревни Слонимского района. На чупакабру объявили охоту

«Чупакабру видишь? Нет? А она есть!» — хитро улыбается один из мужиков, сидящих на завалинке. В агрогородке Деревная Слонимского района только и разговоров, что о неведомом звере , который раздирает домашних животных, оставляя от них лишь лапы и хвосты.





Днем, когда местные магазины закрыты на обед, улицы в местечке безлюдны и пустынны: то ли люди опасаются выходить на улицу из-за неведомого зверя, который терроризирует округу, то ли просто заняты своими домашними делами.

Примерно две недели назад местный житель Валерий Гульник обнаружил во дворе растерзанное тело своего пса Пушка. От животного остались лишь голова и передние лапы. Соседский пес Тузик в те же дни получил боевые травмы — голова, ноги и туловище животного были сильно искусаны и расцарапаны.





Местные сразу заговорили про чупакабру. Нашлись даже люди, которые якобы видели неизвестное животное на лесной дороге. Потом появились и другие версии — менее мистические: кто-то говорил, что волк ходит по округе, кто-то — что это молодая и еще неопытная рысь вышла из леса.

Хоть и страшно местным, но версию про чупакабру, конечно, воспринимают со смехом. Говорят, хоть весело жить стало на деревне.





— А что? Можа, и чупакабра. Хто ж ведае, что за зверь, — говорит продавец местного магазина Зоя. Она неспешно идет открывать краму после обеда и говорит, что уже через полчаса местечко оживет — местные пойдут за продуктами. Мол, пустынные улицы — это не из-за неизвестного зверя. И правда, через какое-то время люди потянулись в магазин.

История с чупакаброй здесь, конечно, тема для обсуждений номер один. Реальные случаи сдабриваются слухами и догадками. Местные пересказывают, что кто-то видел следы какого-то неизвестного зверя на песке, а количество загрызенных собак растет от человека к человеку в геометрической прогрессии.

Правда, есть и неоспоримые факты: в местечках в округе хозяева находят мертвыми дворовых собак. Со дворов пропадают коты. Правда, домашняя птица остается целой и невредимой.

— Последний раз зверь приходил во-о-он в тот синий домик, — буднично говорит один из местных жителей и машет в сторону аккуратного строения по улице Школьной.





Хозяин Сергей Шахно говорит, что остатки своей собаки — кишки, голову, лапы — обнаружил рано утром на поле возле дома. Сразу понял — сделал это тот самый неизвестный зверь. Мужчина удивляется: поселок Деревная растянулся вдоль густого леса, но зверь промышляет и в центре деревни, откуда до пущи — несколько километров и несколько улиц.

— Жалко, конечно, пса. Его Гошей звали, — говорит мужчина и высказывает догадку, что в деревне все-таки орудует волк или волчица, а не какая-то там чупакабра.





— Вроде бы и в других поселках зверь тоже ходит, — говорит местная жительница и вспоминает, что в Загритьково, что в нескольких километрах отсюда, нашли четырех разорванных собак, а на ферме в одной из соседних деревень чупакабра придушила несколько телят.

— И у нас в Деревной на окраине тоже собаку на днях зверь разорвал.





Но оказалось, что последний случай, который активно обсуждают в поселке, — не более чем слухи. Собака Таисии Нестерович на месте, жива и здорова. Правда, семья накануне слышала какие-то странные звуки и шорохи в огороде, да и собака второй день ведет себя неспокойно.

Жители признаются: страшно на улицу выйти, детей за забор стараются не пускать. Взрослые пристально следят за тем, чтобы ребятня не бегала в сторону леса, а как только начинает темнеть — зовут домой.

— Никогда такого не было, — жалуются дети на строгие порядки, а родители добавляют, что и сами вечерами предпочитают быть дома. Мало ли что.

Правда, есть в Деревной и те, кто ситуацию воспринимает с юмором и вспоминает, что нападения диких животных на домашних здесь не редкость. То лисы в курятники повадятся, то волки на ферму, то кабаны (когда они здесь еще были) выйдут на поле и распугают детвору.





— Ну, ходит где-то ваша эта чупакабра. Но никто ж ее не видел, — усмехается местная жительница и говорит, что ей совсем не страшно. — Я ж дома все время сижу, а мелкую птицу зверь не ест. И собаки у меня нет.

Но на всякий случай идет и закрывает своих курочек в вольере.





В местном сельсовете про зверя, конечно, знают. Говорят о том, что выходить на улицу вечером стало боязно. Правда, придерживаются версии, что в окрестностях поселка ходит волк. На зверя-убийцу здесь объявили охоту.

— В ночное время организовано дежурство. Члены общества охотников прочесывают близлежащие леса и поля. По периметру Деревной поставлены фотоловушки. Пока все безрезультатно. Да и следов никаких пока не обнаружили, — говорит председатель Деревновского сельсовета Василий Семуха.





С местными властями согласны и охотники.

— Скорее всего, в населенных пунктах орудует старый волк, которого выгнали из стаи, и сейчас он сам по себе. Однако, в силу своих физических возможностей полноценно охотиться не может, поэтому забредает в деревни, — говорит директор слонимской организации Белорусского общества охотников и рыболовов Василий Горох.

— Может ли животное быть бешеным?

— Скорее всего, нет. Когда животное болеет бешенством, оно теряет страх и выходит к людям даже днем. «Наш» же зверь охотится только ночью.



