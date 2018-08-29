Залесские ребята посетили Гомельскую фабрику «Спартак»

Юные воспитанники Залесского киноконцертного центра посетили Гомельскую кондитерскую фабрику «Спартак».

Ребята увидели, как производятся самые вкусные сладости. Побывали в конфетно-шоколадном цехе. Этот гигант раскинулся на четыре этажа и имеет на каждом свои отдельные производственные линии. Вафельный цех – один из старейших. Он производит два вида вафель, жировые и фруктовые, а также вафельные батончики, пирожные, торты, диабетические вафли и батончики на фруктозе – всего более 25 наименований продукции.

В завершение экскурсии мальчиков и девочек угостили вкусностями и ароматным чаем.







