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Залесские ребята посетили Гомельскую фабрику «Спартак»
30.08.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк
Юные воспитанники Залесского киноконцертного центра посетили Гомельскую кондитерскую фабрику «Спартак».
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Юные воспитанники Залесского киноконцертного центра посетили Гомельскую кондитерскую фабрику «Спартак». Ребята увидели, как производятся самые вкусные...
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