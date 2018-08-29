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Представители Стародубского казачьего полка посетили Сморгонь

30.08.2018 — Новости Общества | Светлы шлях  
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25 августа Сморгонь посетили представители седьмой полусотни Стародубского казачьего полка. Около 30 человек, входящих в его состав, – это люди, которые занимаются изучением истории казачества и возрождением казачьих традиции, впрочем, как и другие подразделения, относящиеся к Республиканскому общественному объединению «Белорусское казачество». Большинство казаков седьмой полусотни живут в Минске. Но есть их казаки и в других районах страны. Так, куренным Сморгонского куреня является Александр Ермакович. Именно он организовал для казаков экскурсию по Сморгонщине.

Представители Стародубского казачьего полка посетили Сморгонь

Экскурсию на мемориал по линии противостояния в Первую мировую войну.

Что такое казачество? Историческая литература определяет его как сложную этносоциальную культуру, сформировавшуюся на окраинах Русского государства и Речи Посполитой. Термин «казаки» был принят на Руси для обозначения независимого вооружённого населения на различных незаселённых территориях.

В разные времена во время вооружённых конфликтов казаки демонстрировали мужество, верность воинскому долгу и большое воинское мастерство. Свои лучшие качества граждан и воинов проявили казаки во время Первой мировой войны. Согласно историческим документам, за годы войны каждый третий находившийся в армии казак был удостоен Георгиевских наград. Поэтому во время экскурсии казаков на Сморгонщину одним из пунктов маршрута был выбран мемориал по линии противостояния в Первую мировую войну. Сюда они отправились после посещения историко-краеведческого музея.

Многие представители седьмой полусотни Стародубского казачьего полка – потомственные казаки. Но кровная связь с данной этносоциальной культурой не является условием для вступления в ряды казачества. Требование предъявляется лишь к вероисповеданию: казак обязан быть только православным.

Как рассказал Александр Ермакович, интерес к казачеству проявляют не только зрелые мужчины. Последнее время приходит много молодых людей. И вместе с бывалыми казаками они не только приобщаются к традициям, но и проходят хорошую школу мужества.

Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ.

Фото автора. 

 
Теги: Минск
 
 
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25 августа Сморгонь посетили представители седьмой полусотни Стародубского казачьего полка. Около 30 человек, входящих в его состав, – это люди, которые занимаются...
 
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