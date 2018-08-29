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Представители Стародубского казачьего полка посетили Сморгонь
30.08.2018 — Новости Общества | Светлы шлях
25 августа Сморгонь посетили представители седьмой полусотни Стародубского казачьего полка. Около 30 человек, входящих в его состав, – это люди, которые занимаются изучением истории казачества и возрождением казачьих традиции, впрочем, как и другие подразделения, относящиеся к Республиканскому общественному объединению «Белорусское казачество». Большинство казаков седьмой полусотни живут в Минске. Но есть их казаки и в других районах страны. Так, куренным Сморгонского куреня является Александр Ермакович. Именно он организовал для казаков экскурсию по Сморгонщине.
Экскурсию на мемориал по линии противостояния в Первую мировую войну.
Многие представители седьмой полусотни Стародубского казачьего полка – потомственные казаки. Но кровная связь с данной этносоциальной культурой не является условием для вступления в ряды казачества. Требование предъявляется лишь к вероисповеданию: казак обязан быть только православным.
Как рассказал Александр Ермакович, интерес к казачеству проявляют не только зрелые мужчины. Последнее время приходит много молодых людей. И вместе с бывалыми казаками они не только приобщаются к традициям, но и проходят хорошую школу мужества.
Татьяна ЧЕРНЯВСКАЯ.
Фото автора.
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25 августа Сморгонь посетили представители седьмой полусотни Стародубского казачьего полка. Около 30 человек, входящих в его состав, – это люди, которые занимаются...
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