В некоторых городах Могилевской области не будут продавать спиртное 1 сентября и накануне

В Бобруйске 31-е августа объявлено днем трезвости. Продажа алкоголя будет ограничена в течение суток по решению горисполкома, сообщается на сайте администрации Бобруйска. В Могилевском районе ограничение будет действовать 1 сентября — также по решению чиновников .

Профилактическая антиалкогольная акция продлится с 00.00 до 24.00. Алкоголь будут продавать лишь на розлив в заведениях общепита.

Считается, что «дни трезвости» помогают профилактике алкоголизма. В Беларуси приостановку продажи алкоголя на сутки проводят в разное время в различных городах. В основном антиалкогольную акцию проводят в дни выпускных вечеров и последних звонков в школах, а также 1 сентября.