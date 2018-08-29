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В некоторых городах Могилевской области не будут продавать спиртное 1 сентября и накануне
30.08.2018 15:04 — Новости Общества | Tut.by
В Бобруйске 31-е августа объявлено днем трезвости. Продажа алкоголя будет ограничена в течение суток по решению горисполкома, сообщается на
Профилактическая антиалкогольная акция продлится с 00.00 до 24.00. Алкоголь будут продавать лишь на розлив в заведениях общепита.
Считается, что «дни трезвости» помогают профилактике алкоголизма. В Беларуси приостановку продажи алкоголя на сутки проводят в разное время в различных городах. В основном антиалкогольную акцию проводят в дни выпускных вечеров и последних звонков в школах, а также 1 сентября.
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31 августа продажа алкоголя будет ограничена в Бобруйске, 1 сентября - в Могилевском районе.
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