На таможне у россиянина изъяли авиационный кортик

Сотрудники Витебской таможни обнаружили в личных вещах россиянина, который ехал в Латвию, авиационный кортик без документов, сообщает ГТК.





Владелец кортика ехал в Латвию на личной машине через пункт пропуска «Григоровщина» в Верхнедвинском районе. От декларирования своих вещей россиянин отказался. Но при осмотре таможенники нашли в его чемодане завернутый в одежду кортик.

Кортик длиной 318 мм, датируемый 1952 годом, лежал в ножнах черного цвета с золотистыми накладками.





Эксперт таможенной лаборатории установил, что это офицерский советский авиационный кортик. Поскольку оружию уже более 50 лет, он относится к культурным ценностям. Кроме того, это холодное колющее оружие. В среднем такой кортик стоит почти 380 долларов.

Таможенники проводят проверку по факту недекларирования товаров.