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На таможне у россиянина изъяли авиационный кортик

30.08.2018 14:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Сотрудники Витебской таможни обнаружили в личных вещах россиянина, который ехал в Латвию, авиационный кортик без документов, сообщает ГТК.


Владелец кортика ехал в Латвию на личной машине через пункт пропуска «Григоровщина» в Верхнедвинском районе. От декларирования своих вещей россиянин отказался. Но при осмотре таможенники нашли в его чемодане завернутый в одежду кортик.

Кортик длиной 318 мм, датируемый 1952 годом, лежал в ножнах черного цвета с золотистыми накладками.


Эксперт таможенной лаборатории установил, что это офицерский советский авиационный кортик. Поскольку оружию уже более 50 лет, он относится к культурным ценностям. Кроме того, это холодное колющее оружие. В среднем такой кортик стоит почти 380 долларов.

Таможенники проводят проверку по факту недекларирования товаров.

 
 
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От декларирования своих вещей россиянин отказался. Но при осмотре таможенники нашли в его чемодане завернутый в одежду кортик.
 
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