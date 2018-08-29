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Прокуратура вмешалась в рабочий конфликт: мужчине перенесли отпуск за проступок коллеги

30.08.2018 14:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Столичная прокуратура разобралась в конфликте между работодателем и сотрудником: мужчине согласовали дату отпуска, но потом перенесли. Оказалось, так его «наказали» за хищение продуктов в учреждении, хотя виновником оказался другой человек. Об этом рассказали в прокуратуре Московского района Минска.

С жалобой в прокуратуру обратился работник психоневрологического дома-интерната № 4 в Минске. На основании графика и по приказу директора ему предоставили отпуск в июне. Но вскоре перенесли на ноябрь «в связи с производственной необходимостью».

«При этом в нарушение требований статей 170, 171 Трудового кодекса, коллективного договора учреждения наниматель не получил согласие работника на перенос», — рассказали в прокуратуре. И тем более в этом не было производственной необходимости.

Выяснилось, что руководство поступило так из-за итогов служебной проверки, которая выявила недостачу продуктов питания (тушенки) для постояльцев интерната.

После вмешательства прокуратуры виновника нашли, им оказался другой сотрудник — из столовой. За мелкое хищение его наказали штрафом на 245 рублей, ущерб он вернул добровольно.

А обратившемуся мужчине после протеста прокурора отпуск предоставили в срок, он отправился на отдых в июне. Руководителя интерната привлекли к дисциплинарной ответственности.

 
Теги: Минск
 
 
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Так мужчину "наказали" за хищение продуктов в учреждении, хотя он был невиновен.
 
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