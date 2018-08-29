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Молодое пополнение в Сморгонской ЦРБ

30.08.2018 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Состоялась традиционная встреча-знакомство руководства центральной районной больницы с молодыми специалистами, прибывшими на работу в наш район.
Молодое пополнение в Сморгонской ЦРБ


Всего в этом году в сморгонских учреждениях здравоохранения начнут работать девять врачей и семь специалистов среднего медицинского персонала. Штаты пополнили три врача общей практики, участковый врач-терапевт, два врача-рентгенолога, нарколог-психиатр, педиатр, стоматолог. А также три помощника врача и четыре медицинские сестры. Зубной техник Никита Мартишевич учился в Орше, работа ему нравится, как и Илоне Лавринович, которая уже год проходит интернатуру по специальности врач-стоматолог в местной поликлинике. Уроженки нашего района Анжелика Дыро и Диана Мосальская будут работать в подразделениях поликлиники помощником врача и медсестрой.

 

Молодое пополнение в Сморгонской ЦРБ


Молодое пополнение в Сморгонской ЦРБ


Молодое пополнение в Сморгонской ЦРБ


Молодое пополнение в Сморгонской ЦРБ
 

Перед присутствующими молодыми специалистами с информацией о системе медицинского обслуживания района, истории Сморгонщины, некоторыми вопросами профессиональной деятельности выступили главный врач ЦРБ Сергей Куденьчук, его заместители Иван Кардис и Виталий Крупович. После просмотра документального фильма о ЦРБ молодых специалистов ждала экскурсия в музей-усадьбу М. К. Огинского в Залесье.


Молодое пополнение в Сморгонской ЦРБ


Молодое пополнение в Сморгонской ЦРБ


Молодое пополнение в Сморгонской ЦРБ


Молодое пополнение в Сморгонской ЦРБ



Молодое пополнение в Сморгонской ЦРБ

 

Алла КЛЕМЕНОК.

Фото автора.

 
 
Теги: знакомства
 
 
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Состоялась традиционная встреча-знакомство руководства центральной районной больницы с молодыми специалистами, прибывшими на работу в наш район.
 
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