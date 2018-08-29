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Классика, сухоцветы или осенне-овощные. С какими букетом идти в школу 1-го сентября

30.08.2018 15:23 — Новости Общества | БT  
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Букеты школьников могут быть дополнены и интересными тематическими элементами - миниатюрными глобусами, самолетиками, сделанными из листов школьных тетрадей или цветными карандашами.
 
 
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До торжественных линеек осталось буквально два дня. Родители с детьми завершают подготовку к новому учебному году. В День знаний один из главных атрибутов - букет...
 
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