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Классика, сухоцветы или осенне-овощные. С какими букетом идти в школу 1-го сентября
30.08.2018 15:23 — Новости Общества | БT
Букеты школьников могут быть дополнены и интересными тематическими элементами - миниатюрными глобусами, самолетиками, сделанными из листов школьных тетрадей или цветными карандашами.
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