Мы дружим с безопасностью

Финальное мероприятие акции «Каникулы без дыма и огня» прошло на стадионе Верхнедвинской гимназии, где дети не только получили новые знания, но и приняли участие в «Эстафете безопасности».

Спасатели проверили знания и навыки ребят в области безопасности с помощью комбинированной эстафеты. В ней школьникам предлагалось разделиться на две команды, придумать свое название и девиз. Это стало первым заданием и конкурсом для детей. Затем – тестовые вопросы. Далее капитанам команд предстояла самая сложная и ответственная миссия — спасти всех участников своей команды. Для этого они экипировались в обмундирование пожарных-спасателей и по парам проходили полосу с препятствиями. Самая сплочённая команда стала победителем эстафеты.

На этом конкурсы для команд не закончились. В большом кругу с ребятами прошли конкурсы «Опасно-Безопасно» и «Пожар-Дым-Улица». По итогам всех конкурсов победила дружба. Каждый участник смог проявить себя и показать свои знания основ безопасности жизнедеятельности, а также весело и с пользой провести время. Все ребята были награждены памятными призами от спасателей.

Кристина Домасевич,

инспектор ГПиВО Верхнедвинского РОЧС.