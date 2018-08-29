ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мы дружим с безопасностью

30.08.2018 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)  
Размер текста:
A
A
A
>

Финальное мероприятие акции «Каникулы без дыма и огня» прошло на стадионе Верхнедвинской гимназии, где дети не только получили новые знания, но и приняли участие в «Эстафете безопасности».

Мы дружим с безопасностью

Спасатели проверили знания и навыки ребят в области безопасности с помощью комбинированной эстафеты. В ней школьникам предлагалось разделиться на две команды, придумать свое название и девиз. Это стало первым заданием и конкурсом для детей. Затем – тестовые вопросы. Далее капитанам команд предстояла самая сложная и ответственная миссия — спасти всех участников своей команды. Для этого они экипировались в обмундирование пожарных-спасателей и по парам проходили полосу с препятствиями. Самая сплочённая команда стала победителем эстафеты.

На этом конкурсы для команд не закончились. В большом кругу с ребятами прошли конкурсы «Опасно-Безопасно» и «Пожар-Дым-Улица». По итогам всех конкурсов победила дружба. Каждый участник смог проявить себя и показать свои знания основ безопасности жизнедеятельности, а также весело и с пользой провести время. Все ребята были награждены памятными призами от спасателей.  

Кристина Домасевич,

инспектор ГПиВО Верхнедвинского РОЧС.

 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Финальное мероприятие акции «Каникулы без дыма и огня» прошло на стадионе Верхнедвинской гимназии, где дети не только получили новые знания, но и приняли участие...
 
Новости дня
Новости общества
 
Присыпка, мыло, погремушка. Семьям, где появился ребенок, начнут вручать коробки с подарками
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Новости Полоцка
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика