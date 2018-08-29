Игры безопасности

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30.08.2018 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)
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Дети всегда ищут интересные занятия для своего досуга. Во время каникул у них больше возможностей и свободного времени для поиска.
В рамках акции «Каникулы без дыма и огня» на базе Верхнедвинского подразделения МЧС прошли встречи с ребятами из трудовых лагерей школ города. В помощь пожарным пришли юные спасатели, которые из своего опыта сотрудничества с работниками МЧС рассказали об их нелегкой работе. Активисты Белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных сами провели экскурсию по пожарной части.
Далее, все ребята поучаствовали в эстафете, конкурсах на быстрое одевание боевой одежды, викторинах, а также потушили имитированный пожар из пожарного ствола. Каждый получил памятный приз.
В завершении, все дружно просмотрели мультфильм МЧС «Волшебная книга».
Кристина Домасевич,
инспектор ГПиВО Верхнедвинского РОЧС.
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> Дети всегда ищут интересные занятия для своего досуга. Во время каникул у них больше возможностей и свободного времени для поиска. В рамках акции «Каникулы без...
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