Игры безопасности

Дети всегда ищут интересные занятия для своего досуга. Во время каникул у них больше возможностей и свободного времени для поиска.

В рамках акции «Каникулы без дыма и огня» на базе Верхнедвинского подразделения МЧС прошли встречи с ребятами из трудовых лагерей школ города. В помощь пожарным пришли юные спасатели, которые из своего опыта сотрудничества с работниками МЧС рассказали об их нелегкой работе. Активисты Белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных сами провели экскурсию по пожарной части.

Далее, все ребята поучаствовали в эстафете, конкурсах на быстрое одевание боевой одежды, викторинах, а также потушили имитированный пожар из пожарного ствола. Каждый получил памятный приз.

В завершении, все дружно просмотрели мультфильм МЧС «Волшебная книга».

Кристина Домасевич,

инспектор ГПиВО Верхнедвинского РОЧС.