Акция «Каникулы без дыма и огня!»

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30.08.2018 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)
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Отдыхая в оздоровительных лагерях школьники посетили пожарную аварийно-спасательную часть г.Верхнедвинска.
В очередной раз спасатели встречают детей из школ района интересной экскурсией и конкурсами. Гостями пожарной части №1 стали ученики Волынецкой и Кохановичской школ.
Начальник дежурной смены рассказал ребятам поподробнее о пожарных машинах, стоящих на вооружении РОЧС, об оборудовании и агрегатах спасателей, снаряжении и боевом обмундировании.
Также для школьников были подготовлены конкурсы и викторины о безопасности в лесах и на водоемах. Ребята соревновались в одевании боевой одежды, разгадывали головоломки и шифр 112.
Школьники доказали свои знания основ безопасности жизнедеятельности, алгоритма действий в ЧС и правильном вызове спасателей. За свои знания все получили памятные призы.
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> Отдыхая в оздоровительных лагерях школьники посетили пожарную аварийно-спасательную часть г.Верхнедвинска. В очередной раз спасатели встречают детей из школ...
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