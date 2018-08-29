Акция «Каникулы без дыма и огня!»

Отдыхая в оздоровительных лагерях школьники посетили пожарную аварийно-спасательную часть г.Верхнедвинска.

В очередной раз спасатели встречают детей из школ района интересной экскурсией и конкурсами. Гостями пожарной части №1 стали ученики Волынецкой и Кохановичской школ.

Начальник дежурной смены рассказал ребятам поподробнее о пожарных машинах, стоящих на вооружении РОЧС, об оборудовании и агрегатах спасателей, снаряжении и боевом обмундировании.

Также для школьников были подготовлены конкурсы и викторины о безопасности в лесах и на водоемах. Ребята соревновались в одевании боевой одежды, разгадывали головоломки и шифр 112.

Школьники доказали свои знания основ безопасности жизнедеятельности, алгоритма действий в ЧС и правильном вызове спасателей. За свои знания все получили памятные призы.