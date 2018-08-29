Присыпка, мыло, погремушка. Семьям, где появился ребенок, начнут вручать коробки с подарками

В Беларуси планируют запустить необычный проект. Суть его в том, чтобы поддержать семьи, где только родился ребенок, и подарить им коробочку с самыми нужными для мамы и малыша вещами. Здесь могут быть одноразовые пеленки, присыпки, погремушки, мыло, шампунь.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Точный список предметов, которые войдут в подарок, пока не составлен. Их белорусам предлагают определить самим. Для этого нужно зайти на сайт проекта «Pro» и заполнить анкету . Программа обработает данные, и специалисты учтут пожелания. Чтобы картинка стала ясна, на вопросы должны ответить около двух тысяч человек.

— Очень надеемся, что к Дню матери мы закончим анализ полученных результатов, — делится планами Диана Мардас, акушер-гинеколог 5-ой городской клинической больницы Минска, руководитель проекта «Pro». — И этой же осенью в Минске запустим тест-драйв подарочных коробок.

Когда точно это случится, собеседница не говорит, но уверяет, если все получится, коробки начнут дарить семьям по всей стране. Место, где приятный сюрприз будут презентовать семье, организаторы пока тоже не озвучивают. Предложений два — либо при выписке, либо при регистрации малыша. Зато об идее проекта рассказывают без раздумий:

— Во время проектов «МамаPro» мы раздавали анкеты, где был абзац для идей. Мамы писали, чего бы им хотелось, — продолжает Диана Мардас. — Предложение с подарочной коробкой, которая есть и в Швеции, и в Нидерландах, встречалось довольно часто. Мы поняли, необходимость назрела.

По словам собеседницы, такой подарок поможет поддержать молодых мам.

— Бывают в жизни всякие ситуацию. Случается, процесс родовой деятельности начинается, когда женщина только выбирает пеленочки, — резюмирует Диана Мардас. — Мы хотим, чтобы мама знала, на первое время у нее что-то есть. А там она определится и докупит.

При этом в этом году в проекте «Pro» появилось еще одно направление. 15 сентября в Минске пройдет обучающее мероприятие для родителей «ПапаPro». В формате оупен-классов и мастер-классов мамы и главным образом папы смогут пообщаться с ведущими врачами, блогерами и известными артистами, спортсменами отцами.