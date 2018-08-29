К уборочной кампании руководители сельхозпредприятий позаботились о горячем питании для механизаторов, которые весь день проводят в поле. Поэтому хлеборобам не приходится брать на работу тормозки.



Вкусные обеды и ужины для работников полей из «Звезды» готовят в местной столовой, которая, к слову, кормит еще полесских и ровковичских аграриев. Рассольник, картошка по-домашнему с мясом, компот – все вкусное и сытное, и к тому же за символическую плату – за 10% от стоимости комплексного обеда. Но и это еще не все.

Раннее утро. Техника комбайнеров и водителей в полной боевой готовности. Но с полей еще не сошла роса. Дружная семья хлеборобов выжидает время, когда колос подсохнет. Время проходит за разговорами о сельском труде вокруг стола с арбузом, персиками, сладостями и квасом. Такую картину застал журналист возле мехдвора ОАО «Звезда». К слову, гостей из редакции в этот день в хозяйстве не ожидали. Поэтому, можно утверждать, что это не показательный пример.

– Такой шведский стол нам накрывают, когда утром, когда вечером, а в жаркие дни не редко доставляли прямо на поле, – подтвердили наши предположения механизаторы. Что тут говорить? Заботится руководство о своих тружениках! А после сытной трапезы и работа спорится.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Арбузы, персики и квас — угощение для хлеборобов К уборочной кампании руководители сельхозпредприятий позаботились о горячем питании для механизаторов, которые весь день проводят в поле. Поэтому хлеборобам не...