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Арбузы, персики и квас — угощение для хлеборобов
30.08.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк
К уборочной кампании руководители сельхозпредприятий позаботились о горячем питании для механизаторов, которые весь день проводят в поле. Поэтому хлеборобам не приходится брать на работу тормозки.
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К уборочной кампании руководители сельхозпредприятий позаботились о горячем питании для механизаторов, которые весь день проводят в поле. Поэтому хлеборобам не...
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