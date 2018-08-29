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Арбузы, персики и квас — угощение для хлеборобов

30.08.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк  
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К уборочной кампании руководители сельхозпредприятий позаботились о горячем питании для механизаторов, которые весь день проводят в поле. Поэтому хлеборобам не приходится брать на работу тормозки.
Арбузы, персики и квас — угощение для хлеборобов
Вкусные обеды и ужины для работников полей из «Звезды» готовят в местной столовой, которая, к слову, кормит еще полесских и ровковичских аграриев. Рассольник, картошка по-домашнему с мясом, компот – все вкусное и сытное, и к тому же за символическую плату – за 10% от стоимости комплексного обеда. Но и это еще не все.
Раннее утро. Техника комбайнеров и водителей в полной боевой готовности. Но с полей еще не сошла роса. Дружная семья хлеборобов выжидает время, когда колос подсохнет. Время проходит за разговорами о сельском труде вокруг стола с арбузом, персиками, сладостями и квасом. Такую картину застал журналист возле мехдвора ОАО «Звезда». К слову, гостей из редакции в этот день в хозяйстве не ожидали. Поэтому, можно утверждать, что это не показательный пример.
– Такой шведский стол нам накрывают, когда утром, когда вечером, а в жаркие дни не редко доставляли прямо на поле, – подтвердили наши предположения механизаторы. Что тут говорить? Заботится руководство о своих тружениках! А после сытной трапезы и работа спорится.

 
 
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К уборочной кампании руководители сельхозпредприятий позаботились о горячем питании для механизаторов, которые весь день проводят в поле. Поэтому хлеборобам не...
 
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